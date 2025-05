A somogyi csapat igyekszik folyamatosan bővíteni, fejleszteni a rendelkezésre álló eszközparkját - hamarosan jönnek az elektromos rollerek: új járművekkel erősítenek a polgárőrök.

- Összesen 1,7 millió forintot nyertünk az Országos Rendőr-főkapitányság-Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) pályázatán, s a napokban megkaptuk a pénzt - mondta pénteken Poór Gyula, a Somogyi Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke. - Ebből az összegből várhatóan 10-12 elektromos rollert vásárolunk, amit a jövő héten rendelünk meg. Alapvetően az elnökség dönti el, hogy melyik egyesület kapja meg a közlekedési eszközöket. Előreláthatóan azok a szervezetekhez jut, ahol sok az ifjú polgárőr. Fontos, hogy tovább népszerűsítsük a polgárőrséget, s minél több fiatal csatlakozzon. Somogyban jelenleg 67 ifjú polgárőr van, számuk az elmúlt egy év alatt megduplázódott.

Elrajtol a főidény

A polgárőrök a közelmúltban megtartották a vármegyei küldöttgyűlést, ahol a 2024 éve évértékelésen kívül a 2025 ös költségvetést is elfogadták. A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és az OBB pályázataival együtt nagyjából 38 millió forintból gazdálkodnak az idén, s arról is döntöttek, hogy a megyei polgárőrnapot augusztus első hétvégéjén Kerekiben tartják. A csapat ezen kívül több programba is bekapcsolódik, így a Tour de Hongrie kerékpárverseny Somogyot érintő szakaszán a polgárőrség a rendőrséggel együtt biztosítja a helyszínt.