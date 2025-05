Elképesztő méretek: óriáspontyot fogtak a dunántúli tóban – fotó

- Törincsi Árpád sporttársunk ismételten a parton és röviddel a 72 órás horgászata megkezdése után meg is fogta az eddigi legnagyobb desedai pontyát - számolt be a héten közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). - A gyönyorű egészséges tükörponty 20,06 kg volt a hivatalos halőri mérlegeléskor és már rendelkezett egyedi azonosítójellel.

A Deseda egyre népszerűbb, nagyon sok horgász megtalálja a számítását.

Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) titkára érdeklődésünkre elmondta: a horgász csütörtökre virradó éjszaka ismét megfogta ugyanazt a tükörpontyot. S ezen kívül hajnali hat körül egy másik tükörpontyot is kiemelt, ami 14 975 gramm és 69 centiméter hosszú és 75 centiméter kerületű.

A Desedában egyre több nagy testű hal van, amelyeket a horgászok a fogás után visszahelyeznek a tóba - közölte. - A 15 kiló felett pontyok egyedi azonosító jelet kapnak. A Deseda egyre népszerűbb, nagyon sok horgász megtalálja a számítását, a tó számos horgászmódszer kipróbálására alkalmas.

Kovács Gábor azt is elmondta: csütörtökön is sokan felkeresték a tavat, s a hosszú hétvégén rengeteg horgászra és sok szép fogásra számít. Arra is felhívta a figyelmet, hogy akik a hétvégén horgászni szeretnének, azok pénteken nyolctól délig az egyesület kaposvári irodájában állami horgászjegyet tudnak váltani.