Érettségi: a fiatalság egyik legnagyobb tűzpróbája

Ma ismét elkezdődnek az érettségik, így mérve meg az évek alatt felépített tudás mértékét a középszintű oktatásban résztvevő diákoknál. Egyre nagyobb tétje lett a dolognak, sikerén, vagy éppen kudarcán múlhat, merre folyik tovább az élet folyója.

Érettségi előtt: izgalom, tét, remény

Fotó: Lehoczky Péter

Ennek megfelelően nagy is az izgalom a most érettségiző fiatalok körében. Tudják, hogy a feladat nem kicsi, hiszen a teljesítés mértéke határozza meg azt, hogy melyik egyetemen folytatják tanulmányaikat. Ha esetleg az elmúlt négy év nemtörődömsége mégiscsak megbosszulná magát, akkor a kérdés az lesz, hogyan tagozódjanak be a munkaerőpiac kegyetlen világába.

Az érettségi rendszere az elmúlt évtizedekben folyamatosan finomodott. Ennek megfelelően természetesen egyszerűbb nem lett, de az igazságossághoz közelítés oltárán ez az apró részlet mindig is simán feláldozható volt. A tovább tanulni vágyó diákok már úgyis évekkel korábban elkezdik a pontokkal való matekozást, és jó esetben tesznek is érte, hogy az egyenlőségjel mögött valamilyen magas szám szerepeljen. Aki előtte van, még retteg tőle, el és nem tudja képzelni, hogy lehet leérettségizni. Aki már megtette, sokszor eskü alatt vallja: ennél kevés egyszerűbb dolog van az életben. Az igazság, most is valahol középen lehet...

Ha valaki ma tudja, mi a különbség verslábak között, miközben a 100 éves háború részletein bíbelődik, de persze a másodfokú egyenlet megoldóképlete sem hozza zavarba, abból jó eséllyel orvos, mérnök, vagy éppen közgazdász lesz. Érdemes tehát hajtani, ha másért nem, akkor azért, hogy ezeket a kardinális problémákat aztán soha senki nekik többet fel ne vesse az életben. Sok sikert fiatalok!