Így durvul a parkolás ezen a balatoni településen

A fonyódi képviselő-testület új parkolási szabályokat vezetett be. A Hunyadi János utcában szombaton is fizetni kell, a piac környékén pedig emelkedik a napidíj. A fonyódi parkolás új rendje a helyieket és a látogatókat is érinti.

A parkolás rendjét módosította legutóbbi ülésén Fonyód képviselő-testülete. A döntéshozók célja a parkolási helyzet rendezése és a városi bevételek növelése volt. A Hunyadi János utcában, a Szent István utca és a Blaha Lujza utca közötti területen lévő várakozóhelyeken változott a díjköteles időszak. Ezentúl hétfőtől szombatig kell parkolódíjat fizetni a 8 órától 16 óráig terjedő időtartamban. (És nem hétfőtől péntekig, ahogy eddig szólt a rendelet.) Így az egyik hétvégi napon is ki kell nyitni a pénztárcánkat, ha itt szeretnénk várakozni. Fonyódon változik a parkolási rend

Fotó: Krausz Andrea Többet fizethetünk a fonyódi parkolásért a piaci napokon Ugyancsak többet kell majd fizetni a fonyódi piachoz közeli parkolóban. 2025 júniusától dupla annyi napidíjat kérnek a parkolásért, mint eddig. A Blaha utcai parkoló, a Fonyód Piac előtt levő parkoló, és a volt lengyel piac területén, a Gáz utcai garázssor előtt lévő beépítetlen területen a szerda és szombati napokon, a 6 órától 14 óráig terjedő időtartamban kell fizetni. Júniustól a parkolás díja 500 Ft/nap/közúti járműről 1000 Ft/napra emelkedik. A képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy az eddigi közel 7 millió forintos parkolási bevétel várhatóan a duplájára fog növekedni. A képviselők is elmondták, hogy piaci napokon áldatlan állapotok uralkodnak a városban a parkolást illetően, ezért új parkolók kialakítását tervezik a jövőben. Kedvezményes parkolás a fonyódi lakosoknak? A döntések között szerepelt az is, hogy a soron következő májusi ülésen visszatérnek a parkolási kedvezmények kialakítására. A tervek szerint a fonyódi lakosok számára 1 órás ingyenes parkolást biztosítanának. A részletek kidolgozásával megbízták a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. szakembereit.



