Azonnal kivonhatják az autódat forgalomból – az ördög részletekben rejlik

Vannak határidők, amit nem ár fejben tartani. A gépjármű tulajdonosoknak több fontos dátumot kell a naptárjukba bejegyezni, a műszak vizsgától, a kötelező biztosítás megkötéséig, a gumicserét is beleértve. Egyes autósok azonban jobb ha már most bekarikázzák 2026 november hónapját, hiszen ha ezt nem teszik meg, kivonhatják kocsijukat a forgalomból.

Fontos a határidő lejárta előtt intézkedni, kivonhatják az autónkat a forgalomból

Fotó: a fotó illusztráció MW

Ha ezt elfelejted, kivonják az autód a forgalomból

Közeleg a kötelező rendszám csere ideje, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból. 2026 novemberéig élvezhetik még a régebbi plug-in hibrid autók tulajdonosai a zöld rendszám nyújtotta kedvezményeket. Bár sokan tisztában vannak ezzel, mégis egyre inkább növekszik az ilyen autók iránti kereslet a piacon.

Az új plug-in hibridek már nem jogosultak a zöld rendszámra, de aki korábban vásárolt ilyen típusú autó tulajdonosai még jó egy évig élvezhetik a gépjárműhöz kapcsolódó kedvezményeket. Ilyen például az ingyenes parkolás az ország egyes városaiban. A pénzcentrum tájékoztatása szerint, épp ezeket miatt nem siet senki lecserélni a rendszámot, mondhatni az utolsó percig húzzák az időt.

– Nem játék a dolog, ha valaki nem tartja a határidőt, akár ki is vonhatják autóját a forgalomból. Így érdemes még időben cselekedni, mert nemcsak egy kis fülhúzás jár azért, ha valaki megfeledkezik a rendszámcseréről – mondta el Horváth Péter, nagyatádi lakos, aki korábban autóértékesítéssel foglalkozott.

Kivonhatják a zöld rendszámos autónkat a forgalomból

Fotóillusztráció: MW

– Jelenleg közúti jármű vizsgabiztosnak tanulok, hiány van a szakmában, így sok az autókat érinti aktualitással elég sokat foglalkozom mostanság. A vármegyei önkormányzat tájékoztatása szerint a rendszámcsere díja 12.300 forintnál indul, de egy új kombináció esetén akár 14.500 forint is lehet. Nyilván ez miatt is húzzák a tulajdonok a cserét, bár megmondom őszintén, akinek ilyen autója van, nem fog az összeg miatt kétségbeesni. Inkább a zöld rendszámhoz kapcsolódó előnyök miatt késleltetik szerintem – teszi hozzá Péter.

A KHS statisztikáját áttekintve az derül ki, hogy Magyarországon 2024-ben 4.800–5.200 darab plug-in hibrid személygépkocsit értékesítettek, ami az összes új autóeladásnak nagyjából kettő, kettő és fél százalékát tette ki. Ez egyébként enyhe csökkentést mutat a 2023-as évekhez képest, részben az elektromos autók növekvő népszerűsége miatt.

A pénzcentrum adatai szerint 2025-ben viszont megugrott a népszerűsége a modellnek, az év első negyedévében a kereslet 20–22 százalékkal nőtt tavaly év végéhez képest. Az árak ugyanakkor alig változtak, így a vásárlók számára továbbra is kedvező lehetőséget kínálnak.