Újra róják a köröket a Google utcakép autói – Somogyban egykor vasvillával támadtak rájuk

A hírek szerint a különleges kamerarendszerrel felszerelt Street View járművek bejárják a Dunántúlt is. A Google utcakép autói nemcsak a változásokat dokumentálják, hanem lehetőséget kínálnak arra is, hogy felfedezzük Magyarország legszebb tájait anélkül, hogy kilépnénk otthonunkból.

A Google Utcakép autói újra bevetésen

Forrás: PR Consultant

A Google utcakép mára szinte észrevétlenül vált mindennapjaink részévé, pedig valójában egy korszakalkotó technológiáról van szó. Lehetővé teszi, hogy bárki virtuálisan bejárja a világ szinte bármely pontját – mintha csak ott lenne személyesen. Segítségével könnyebb tájékozódni, új helyeket felfedezni, utazás előtt is körbenézni a helyszínen.

Virtuális séta a Google utcakép segítségével

A képek rögzítéséhez speciális kamerákkal felszerelt autókat, drónokat és hátizsákokat is használnak, így a legeldugottabb helyszínek sem maradnak ki. A Google nemcsak az utakat, hanem számos magyar város sétálóutcáját is bejárta kameráival. A Street View segítségével akár virtuálisan is sétálhatunk például Siófok Fő terén vagy a kaposvári Kossuth téren. A személyes adatok és a magánszféra védelme érdekében a Google az utcaképeken automatikusan elhomályosítja az emberi arcokat és az autók rendszámtábláit.

Balatonőszödön vasvillával támadták meg az autót

Az ország egyik legismertebb esete a Sonline.hu beszámolója alapján vált ismertté, amikor megrongálták az utcaképet készítő autót Balatonőszödnél. 2023. május 22-én 11 óra körül egy akkor még ismeretlen férfi sérelmezte, hogy a kamerás autó engedéllyel felvételeket készít a környékről. A jármű vezetőjét félreállította, indulatosan kérdőre vonta, majd a nála lévő vasvillával megrongálta a kamerarendszert, amely ezután működésképtelenné vált. A sofőr értesítette a rendőrséget, akik rövid időn belül elfogták az agresszív férfit, és előállították a siófoki rendőrkapitányságra. A nyomozók az 51 éves balatonőszödi férfit rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.