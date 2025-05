Gyász: szeretett oktatóját vesztette el a kaposvári egyetem

Fülöp László általános iskolai tanítóként kezdte pályafutását, tanított a kaposvári gyakorlóiskolában, majd igazgatóhelyettese is volt az intézménynek.

1980-tól nyugdíjazásáig dolgozott a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán, illetve a jogutód intézményekben. Három cikluson át vezetőként, főigazgató-helyettesként is tevékenykedett. Sok éven át vezette a Magyar Nyelvészeti Tanszéket, illetve az egyetemi integráció után a Kaposvári Egyetemen a Magyar Tanszék vezetőjeként és a Nyelv- és Társadalomtudományi Intézet igazgatójaként dolgozott. Részt vett több szak elindításában is.

Több önálló és társszerzős kötet szerzője, kétszáznál több publikációja jelent meg hazánkban és külföldön (Ausztria, Németország, Horvátország, Szlovákia, Románia). Számos tudományos tanácskozás előadója volt különböző konferenciákon. A leíró magyar nyelvtan és a helytörténet mellett elsősorban névtannal foglalkozott, e témában jelent meg a legtöbb írása, nyugdíjba vonulása után is aktívan dolgozott e területen. Több más elismerés mellett 2016-ban Trefort Ágoston Díjban részesült.

A hallgatók és kollégái is szerették megbízhatósága, pontossága és emberségessége miatt.

Halálával nagyszerű oktatót, kiváló kutatót veszítettünk, emlékét megőrizzük – írták a honlapon.