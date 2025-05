Miért vált mindennapossá a gyilkosság és az erőszak?

Korábban is felkorbácsolta a közvéleményt egy-egy gyilkosság, s a deviáns viselkedésmód negatív mintaként volt jelen a társadalomban, ám mára mindennapjaink része lett a tragédia, a szörnyűség, és e fölött talán sokan napirendre is tértek, mondván: változik a világ. Igen, változik a világ, s olyan iramban, hogy szinte beleszédülünk, ám szerintem nem lehet és nem is egészséges negatív erők szorításában élni az életünket. Merthogy az erőszakos cselekedetek sora – még ha erre van is kiéhezve a XXI. század embere – ha akarjuk, ha nem, bizony hat a pszichénkre. Ezért kellene a szülőknek józanul gondolkodni, és nem idő előtt beengedni gyerekeiket a nagyok világába. Már alsóban okostelefonnal, szörnymesékkel, riasztó pszichothrillerekkel. Sokan ártalmatlannak tartják e hatásokat, fittyet hányva a neveléskutatók tanácsaira, inkább előre megfontolt szándékkal tálcán kínálják a borzongást csemetéjüknek.

Gyilkosság után gyilkosság: mi történik velünk?

Fotó: Lang Róbert

Bedrogozva kettősgyilkosságot követett el

Amikor a fonói ámokfutó bedrogozva kettősgyilkosságot követett el, éppen akkor zajlott a parlamentben az Alkotmánymódosítás vitája. Szó esett identitásról, s arról is, hogy Magyarország a közegészség, a közbiztonság és a jövő generációinak védelme érdekében határozottan fellép a drogok legalizálásával szemben. Épp itt volt az ideje, hiszen a kábítószer ronccsá tesz, a drogfogyasztó másokra is veszélyes.

A fonói után jött az istvándi gyilkosság, amikor egy srác mellkason szúrta az apját, most pedig a csömendi emberölés sokkolt bennünket. Akaratlanul is sérült vagy sérültté tett somogyi elkövetők lajstromával szembesülünk. A bűn sorra szedi áldozatait és mételyezi a környezetet. Hogy juthattunk idáig? Szerintem az okokkal sokan tisztában vannak.