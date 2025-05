Gyorsforgalmin Kaposvárról Pécsre: jó hírek érkeztek a fejlesztésről

Mint ismert, 2023-ban a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló kormányhatározat alapján felfüggesztették a Pécs és Szigetvár közötti gyorsforgalmi út építésének előkészületeit. A kétszer kettő forgalmi sávos, mindkét oldalon burkolt padkával ellátott, középen vezetett elválasztó sávval rendelkező, 110 kilométeres óránkénti tervezési sebességű út, 37 kilométer hosszú szakasz vonatkozásában az építési engedély már rendelkezésre áll, a kiviteli terv még nem készült el.



Gyorsforgalmi építkezések jöhetnek Barcs térségében.

Fotó: Lang Róbert



A gyorsforgalmi hálózat új szakaszainak tervezésére kiírták a pályázatot

Most azonban erre is sor kerülhet. A Hivatalos Értesítőben közzé tett felhívás szerint május 29-ig várják a terv elkészítésére vállalkozók ajánlatát. Ez a feladat M60 Pécs -Szigetvár szakaszon túl, a Bicsérd térségében megvalósuló több száz hektáros iparterület közúti kapcsolatainak tervezését is magában foglalja, a 6-os főút és a majdani M60 között - mondta el a Bama.hu-nak Hargitai János országgyűlési képviselő.

Fotó: Lang Róbert

Mindeközben már dolgoznak a sztráda befejező, Barcs és a horvát országhatár szakaszának tervezésén is. Erre a megbízást az UTIBER Közúti Beruházó Kft., az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., és a Pannonway Építő Kft. konzorciuma nyerte el. A három kilométer hosszúságú, kétszer két sávon haladó gyorsforgalmi út kezdőpontja a Barcson áthaladó 6-os főúttól fog indulni, és az országhatárnál húzódó Drávánál végződik majd.

A közbeszerzés előírta a nyertes tervezőnek, hogy jelölje ki a horvát partnerrel együttműködésben az útvonal pontos határmenti pontját és szögét, a magyar oldalon pedig határozza meg a 6-os főúthoz igazított csomópontját. A projektleírás kitér arra is, hogy a tervezett útnak tekintettel kell lennie a már meglévő, környezetvédelmi engedéllyel rendelkező M60-as részét képző Szigetvár - Barcs közötti projektterületre, illetve a 68-as főút kapcsolatra is. A Dráván átívelő határhíd tervezése ugyan nem feladata a közbeszerzés nyerteseinek, viszont a tervezés során az út magassági vezetésében figyelembe kell venni egy leendő átkelő útpályájának megfelelő elérését. Ez azt jelenti, hogy a barcsi határátkelő után, a jelenleg személy- és áruforgalmat biztosító Dráva-hídon felül, egy új, 6-os főúthoz csatlakozó gyorsforgalmi közlekedést lebonyolító híd megépítését is tervezik.