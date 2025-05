Nárcisztikusok és helikopterszülők – ez lesz, ha az internet neveli fel a családod

Helikopterszülők azok, akik a nap 24 órájában egy pillanatra sem engedik el magukat, túlféltéssel és túlszabályozva „köröznek a gyerek felett", hogy irányítsák, és aggódva beavatkoznak. Jellemző rájuk, hogy mindent tudnak, főként az internetről, nem hagyják a gyereket önállósodni, és mindent megtesznek helyette. A másik végletet azok képviselik, akik mindent ráhagynak a gyerekre, így a gyerek lett a főnök a családban. Egy másik probléma, hogy sok szülő kirekeszti a nagyszülőket, mert úgy érzik, ők mindent jobban tudnak, határozott nevelési elveik vannak. Partvonalra állították a nagymamát és a nagypapát, pedig 10-20 éve még ők segítettek a gyerekek körüli feladatokban. Sok védőnő úgy látja, a szülők sokszor a minőségi együtt töltött idő helyett inkább fejlesztőjátékokat adnak gyereküknek.

Helikopterszülők és más furcsaságok.

Fotó: wavebreakmedia

A helikopterszülő a mai világ terméke

Általánosan nézve a szülői szerepek és minták teljesen szétestek a mai világban, erősítette meg érdeklődésünkre Mátraházi Tibor, kaposvári iskolapszichológus. Szerinte a gond az, hogy a mostani szülők a saját szüleiktől se igazán tanulták, meg hogyan kell szülőnek lenni.

– Régen amikor nagycsaládok együtt éltek, a minták könnyen átmentek egyik generációról a másikra, és nem okozott akkora feszültséget szülőnek lenni, mert tudtak kire támaszkodni – mondta a szakértő. A mai szülők két típus közé sorolhatók. Vannak, akik bedobják a gyeplőt, ilyenkor a gyerek irányít, és az történik a családban, amit a gyerek akar, mert azt gondolják, ha kiszolgálják a gyerek minden igényét, akkor ők a jó szülők. A másik fajta szülőnek van egy többé-kevésbé jó elképzelése arról, hogy milyen szülőnek kellene lennie, és ahhoz görcsösen ragaszkodik, vagyis minden próbál leszabályozni, ami a gyerekekkel kapcsolatos –„majd egyszer hálás lesz ezért" címszóval.

– A szülőknek mindent a gyerek szemszögéből kellene nézniük – jegyezte meg Mátraházi Tibor. – A gyerek fejlődéspszichológiai iránya a megszületéstől, a teljes szimbiózistól indul, hiszen az alap életfunkciói is a szülőtől függnek, de élete során fokozatosan halad a függetlenség felé. Ha ezt a természetes személyiségvonalat nem követi le a szülő a szabályokkal és a viselkedésével, akkor bármilyen jó szándéka van, ártani fog a gyereknek akkor is, ha túlszabályozza, de akkor is, ha túl szabadon engedi. A gyerek életkorának megfelelően kell számára a szabadságot és korlátozást beállítani.