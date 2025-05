Figyelj horgász, mutatjuk, mit nem vihetsz haza!

A horgászok élete nem csak játék és mese. Hallottál már a tilalmakról? A sok csúnya szabályozásról? A kezdők még nem biztos, hogy tisztában vannak vele, de a rutinosok már biztos papír nélkül fújják mi az, amire nem horgászhat az ember fia. Mi azonban gondoltunk az első szezonos horgászokra, mutatjuk mit nem nem tehetsz most, ha ”nagyvadakra” horgásznál.

A barcsi horgász egyesület által kezelt tavakon sok a telepített ponty, így ők felmentést kaptak a tilalom alól.

Fotó: Barcs és Vidéke Horgászegyesület

Horgász a pácban – figyelj rá, mit viszel haza!

A horgászok kedvelt fajai közül most több olyan faj is van, amiből bizony egyáltalán nem vagy csak korlátozott mennyiségben vihet haza a pecás. A hosszú hétvégének köszönhetően most május 5.-én, hétfőtől kezdődött az új tilalmi időszak, melyben a ponty, a harcsa és a compó fajokra vonatkozik korlátozás.

Glaván Tamás, a Barcs és Vidéke Horgászegyesület elnökének véleménye szerint szerencsésen jött ki a május elsejei hosszú hétvége, ennek köszönhetően több most már tiltott faj maradhatott vacsorára valónak. –A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben foglaltak szerint ugyanis, ha a tilalom első napja szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe – mondta el az elnök.

– Az általunk kezelt tavakon, ami a Kis-bók, a Nagy-bók holtág és a bolhói Tőzeg-tó szerencsés helyzetben vannak a horgászok, hiszen mi felmentést kértük a pontyra vonatkozó tilalmi időszak alól. Tettük ezt azért, mert a mi tavaink pontyállományának több, mint 90 %-a betelepített hal, így a természetes ívási időszakot nem tudja zavarni a horgász – mondta el Glaván Tamás.

A balatoni és a velencei-tavi horgászokra sem vonatkozik a pontytilalom.

Forrás: Nagyatádi Horgász Egyesület facebook

A tilalmat nemcsak Barcson oldották fel. A Balatonra és a Velencei-tóra sem vonatkozik a korlátozás, illetve a Tisza-tavon is felére csökkentetek a tilalom idejét, már ami a pontyra vonatkozik.

A jelenlegi szabályozás még a harcsát és a compót érinti. A barcsi egyesület elnöke szerint harcsát amúgy is nagyon nehezen tudnak fogni a környékbeli horgászok, időigényes, nehéz feladat. A compóra pedig saját belső szabályozásuk szerint egész évben vonatkozik a tilalom, hiszen olyan kicsi ennek a fajnak az állománya az egyesület által kezelt tavakban, hogy azokat egész évben vissza kell dobni.