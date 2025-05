Döntött a kormány, de kik járnak majd a legjobban?

Megújul az egyszerűsített foglalkoztatás, új változásokat jelentett be a kormány. A változások 2026-tól lépnek érvénybe, addig marad mostani rendszer, amely sok gazdálkodó szerint komoly nehézséget okoz a sikeres működtetésben. Az idénymunka szabályozásai is módosulnak.

Kezdődik az idénymunka, fontos tudni a hatályba lépő változásokat.

Fotó: Cseh Gábor

Az új előírások a 2025. április 24-én megjelent Magyar Közlöny alapján 2026. január 1-jétől lépnek érvénybe, és számos ponton könnyítik meg a rugalmas foglalkoztatást az idény- és alkalmi munkák során. A változásnak köszönhetően 90 nappal több időre lehet majd alkalmazni az idénymunkásokat.

Megmenekülhet az idénymunka

A legjelentősebb változás, hogy a mezőgazdasági idénymunkák időkerete a korábbi 120 napról 210 napra nő, így jóval több napot lehet foglalkoztatni a dolgozókat egyszerűsített munkakörben. Ez jelentősen megkönnyíti a foglalkoztatók helyzetét, a játék, hogy kit mennyi ideig tud alkalmazni egyszerűsített bejelentéssel alkalmazni jelentősen megnehezítette a munka tervezését.

Szántó Roland idénymunkásként többször is dolgozott. – Vannak már fix helyek, ahova visszajárok dolgozni. Egy balatoni szőlészethez most már negyedik éve megyek, ez egy fix hely nyár végén. Addig máshol dolgozom majd, jön a kukorica, de sokat járok a krumpliföldekre is – mondja a böhönyei fiatalember. – Sokszor van, gond egy-egy helyen, hogy nem tudnak több napra bejelenteni, ezért van úgy, hogy lecsúszok a munkáról – tette hozzá keserűen.

Nemcsak a munkavállaló van gondban a kérdéssel. – Rengeteg a munka, kevés az ember. A matek pedig rendre megy, kit hány napra mikor tudunk beosztani. Idénymunka, ez a lényege, akkor kell benne dolgozni, mikor annak szezonja van. Az új változás jó lehet, meglátjuk mi lesz belőle – mondta el Piliske Gábor, rinyabesenyői gazdálkodó.

Nem csak az időkeret változik

A törvény kibővíti az egyszerűsített foglalkoztatás körét is, mentesítve ezzel egyes szakmákat a foglalkoztatási forma bizonyos terhei alól.

A törvény módosítása nemcsak a foglalkoztatási időkeretet érinti, hanem az egyszerűsített foglalkoztatás keretében fizetendő közterhek mértékét is. Az új szabályozás szerint

A mezőgazdasági idénymunka esetén (az első 120 napra) a minimálbér 0,75 százaléka,

A mezőgazdasági idénymunka további 90 napján: a minimálbér 1,125 százaléka.

A turisztikai idénymunka esetén: a minimálbér 0,75 százaléka,

Az alkalmi munka esetén: a minimálbér 1,5 százaléka,

A filmipari statiszta alkalmi munkája esetén: a minimálbér 3 százaléka

fizetendő a munkáltató részéről.