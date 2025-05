Nem kell aggódni, az általános iskolások megmentik a világot kutatásaikkal

A művészek világában sosem voltak megvetendőek a tudatmódosító szerek, ezt tudományos források is igazolják például Kosztolányi Dezsőről, de tudott volt Honore de Balzac francia realista íróról is, hogy nem veti meg az ópiumot, hogy van Gogh-ot már ne is említsük. Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket tárt a szakértő zsűri elé az ifjú kutatók, Hegedüs Lora és Horváth Panna. A Munkácsy Mihály Gimnázium kilencedikesei a tizedik Dunántúli Mandulafa konferencián mutatták be kutatásaikat a művészvilág óriásainak kilengéseiről.

Érdeklődve hallgatták a szekciózsűrik az ifjú kutatók előadásait.

Ifjú kutatók a katedrán

Sok izgalmas témafeldolgozás helyet kapott a konferencia programjában, amelyek közül a legtöbb fiatalt a magas képernyőidő és az abból következő hatások érdekelte. A tatabányai Bárdos László Gimnázium tanulói Tóth Luca és Róth Henrietta iskolatársaikat monitorozták, hogy kiderüljön, mennyit telefonoznak. A fiatalok tanácsokat is felsorakoztattak arra, hogyan lehetne okosabban használni az okostelefonokat. – Be lehet állítani emlékeztetőt, amely figyelmeztet, ha már sokat telefonoztunk, de az is célravezető lehet, ha egyszerűen más tevékenységet folytatunk, mondjuk barátokkal töltünk időt vagy a családunkkal, sorolták a lányok a kézenfekvő megoldásokat a hétköznapi problémára.

Iskolatársaik szokásait vizsgálták meg a lányok. Fotó: Lang Róbert

A konferencián természetesen több tudományterületet is felöleltek a bemutatott kutatások, összesen százan jelentkeztek a tizedik, jubileumi Dunántúli Mandulafa konferenciára és a lektorálás után 90-en mutathatták be munkájukat. A konferencián összesen 438 kutatást mutattak be a jelentkezők. – A bemutatott munkák színvonala a kezdetek óta folyamatosan emelkedett, egymástól tanultunk és nekünk is mutattatok sok újdonságot. Ez a rendezvény nemcsak a tudományos fejlődés színtere, hanem egyben inspiráló közösség is, ahol a fiatalok megismerhetik egymást, tapasztalatokat cserélhetnek, és bátorítást kapnak további kutatásaikhoz, mondta Bencéné Fekete Andrea, a program szakmai vezetője a hivatalos megnyitón.

A konferencián a legtöbbször a Kaposvári Gyakorló Általános Iskola, a Munkácsy Mihály Gimnázium és a Kaposvári Klebelsberg Kollégium vett részt a tíz éves története során, s összesen harminc oktatási intézményből érkeztek diákok a rendezvényre. Voltak köztük olyanok, akik szinte a kezdetektől fogva jelentkeztek a versenyre. Ilyen volt Drescher Emma és Németh Vendel Sándor, akik 2018., vagyis harmadikas koruk óta jönnek Kaposvárra előadni. Emma, a Gyakorló Általános Iskola diákja egy különdíjat is átvehetett a megnyitón, amelyet Geiger Lívia ajánlott fel neki, mivel amellett hogy a Mandulafa rendszeres résztvevője, az idei évben a 37. OTDK-n két szekcióban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egyetemisták között.