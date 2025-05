Így trükköznek a kedvezőbb árú repülőjegyért a magyar fiatalok

A weboldal reprezentatív felmérése alapján a cseh, szlovák, román, lengyel és spanyol fiatalok sokkal inkább terveznek külföldre utazni idén, mint a magyarok. Azok a magyarok viszont, akik átszelik idén az országhatárt, inkább hajlandóak lemondani a kényelemről és bevetnek utazási trükköket azért, hogy kedvezőbb árú repülőjegyet találjanak. A friss felmérés alapján ezeket a trükköket vetik be.

Nem a hónapokkal korábban foglaló típusok

Tízből négy magyar 18 és 37 év közti előre foglal ugyan, de a többi vizsgált ország fiataljai még korábban bebiztosítják a helyüket a gépen. A magyar fiatalok 61%-a inkább kivár – vagy mert rugalmas vagy mert bízik a szerencséjében.

Digitális eszközök? Naná!

Ha azonban spórolási lehetőségekről, leleményességről van szó, a magyar fiatalok nem maradnak le. Árösszehasonlító oldalakat és appokat jóval inkább használnak, mint a többi vizsgált országban. Olyannyira, hogy a magyarok fiataloknak ez a leginkább alkalmazott spórolási technikája, 43%-uk biztosan beveti ezt, amikor repülőjegyet keres.

A rugalmasság az új valuta – és ebben a magyar fiatalok élen járnak

A fiatal magyar utazó nem feltétlenül tudja, hogy mikor és hova utazik legközelebb – és ez így van rendjén. Sokak számára nem az úti cél vagy a pontos dátum a legfontosabb, hanem az, hogy egyáltalán utazhasson. Ha olcsóbb egy kedd hajnali járat vagy egy kevésbé népszerű város, akkor mennek – mert rugalmasak az időpont (30%) és az úti cél tekintetében is (18%).

Kevés poggyász, több élmény

A poggyászkérdés is másodlagos lett: egyre többen megtanulták, hogy kis hátizsákkal is túl lehet élni egy hosszú hétvégét, sőt, nyáron akár több hetet is, hiszen mosni bárhol lehet, és így még spórolni is lehet. Ötből egy fiatal magyar biztosan minimális poggyásszal utazik.

Az árértesítéssel kevésbé játszanak

Érdekes módon a magyar fiatalok nyúlnak a legkevésbé olyan utazási trükkökhöz, mint például az átszállásos jegyek vagy árértesítés. Ezek a módszerek csak a magyar fiatalok 13%-ánál váltak rutinszerűvé, holott például ötből egy spanyol fiatalnál alapnak számít.