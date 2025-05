Kell egy ház a tóparton? Négymillió a legolcsóbb – ezért érdemes körülnézni Somogyban

Somogy megyében, ha tóról beszélünk elsőre talán sokaknak a Balaton jut eszébe. Fontos tudni azonban, hogy vannak még olyan vizek a régióban, amik kellemes kikapcsolódást és igazán szép látvány kínálnak közönségének. Nézzük, mennyibe is kerül egy ingatlan a környéken.

A Deseda is várja közönségét, ingatlan is akad bőven, melyet eladásra kínálnak tulajdonosaik

Fotó: Dombi Regina

Itt van például a gyékényesi bányató vagy éppen a Deseda. Mindkét tó szépen kiépített, horgászásra és fürdőzésre is kiválóan alkalmas, az elmúlt éveken pedig egyre inkább felértékelődnek a környezetünkben lévő ingatlanok. A bányatónál 4 millió forintnál kezdődnek az ingatlanárak, de találtunk olyat is, ahol akár 175 millió forintot is kell kell fizetnünk egy tipp-topp kis tégla házért. A Desedánál széles palettán mozognak az ingatlanárak.

Ennyiért vehetsz ingatlant Gyékényesen

​A gyékényesi bányató, más néven Kotró, Somogy vármegyében, a horvát határ közelében található, és az ország egyik legtisztább vizű tava. Kavicsbányászat során keletkezett, és ma már népszerű horgász-, búvár- és pihenőhely. A tó partján található gyékényesi strand ingyenesen látogatható, apró kavicsos parttal és fokozatosan mélyülő vízzel, ami ideális kisgyermekes családok számára is. A strand területén éttermek, büfék, fagyizó, pizzéria, röplabdapálya és vízibicikli-kölcsönző is rendelkezésre állnak. A tó vize kristálytiszta, köszönhetően a kavicsrétegen történő szűrésnek. A vízmélység átlagosan 6-8 méter, de egyes helyeken elérheti a 30 métert is. ​ A nyári hónapokban a vízhőmérséklet általában 22-26°C között mozog, ami ideális a fürdőzéshez.

A gyékényesi tónál akár 4,4 millióért is vehetünk ingatlant, de találtunk gyöngyszemet 175 millióért

Forrás: gyekenyes-vizpart.hu

Az ingatlan.com oldalán böngészve már 4,4 millió forintért is találhatunk ingatlant, igaz, leendő gazdájának lesz mit rajta bőven javítani. Tulajdonosa szerint az ingatlan két épületből áll, melyből az első inkább bontandó állapotú, az összes közmű a ház előtt van, a telken, csak a csatorna van bekötve.