Ennek a jó hírnek minden kosárlabda-szurkoló örülni fog

Az NB/I. B Piros csoport rájátszásának elődöntőjében a Vasas Akadémiát fogadják a Delfinek hazai pályán. A szombati győzelmet követően 2–0 arányban vezeti a párharcot a Kometa Kaposvári KK, így akár a döntőbe jutást is sikerülhet kivívni kedden az ingyenes meccsen.

Ingyenes kosárlabdameccsre várják a szurkolókat. Fotó: Lang R.

Ingyen élmény

A fiúkat a fővárosba is elkísérő szurkolók hazai hangulatot teremtettek a Vasas otthonában, ilyen buzdításra számítanak a kaposváriak az ingyenes mérkőzésen is. – Most hazai pályán lezárhatjuk a párharcot. Remélem minél többen kilátogatnak a meccsre – mondta Puska Bence a Delfinek.hu-nak. Köszönjük a szurkolóknak, hogy idegenbe is elkísértek minket és hazai hangulatot teremtettek a Vasas csarnokában, tette hozzá a csapatkapitány.

A Kometa Kaposvári KK egyik fő szponzora jóvoltából ingyenes a keddi meccs, így bárki aki megnézheti a Delfineket élőben hazai pályán, belépőjegy megváltása nélkül. A klub emlékeztetett: nem ez volt a cég első felajánlása. Legutóbb a szponzoruk által támogatott félpályás dobóversenyen nyert nagyobb összeget egy szurkolójuk, aki értékesítette a távoli dobást.