Szigorú szabályok: nem temetheted akárhová házi kedvenced

Minden állattartónak magának kell gondoskodnia elhunyt állatáról, kezdve azzal, hogy a jogszabály szerint az állatorvosnál jelezni kell a mikrochippel ellátott állat elvesztését, és el kell szállítani vagy el kell temetni. Kézenfekvő a kertes házban élőknek, hogy saját udvarukon készítsenek sírhelyet.

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Nagyon fontos azonban, hogy nem temethetjük el akárhogyan a családtaggá vált állatkát, ennek módját ugyanis jogszabály határozza meg. Amennyiben a temetés mellett döntünk, jogszabály mondja ki, hogy az állattartó ingatlanán, az elhullott lófélék kivételével, legfeljebb évi 100 kg össztömegig temethetünk. Az elföldelés ott végezhető, ahol „a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen. Az elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak kell lennie. A jogszabály szerint azon állati eredetű melléktermékek, amelyek szállítása állategészségügyi vagy közegészségügyi kockázattal jár, a helyszínen vagy a megyei kormányhivatal készenléti tervében - helyrajzi szám szerint - megjelölt helyen a járási hivatal engedélyével és a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével elföldelhetők- mondta el a Sonline.hu-nak Dr. Nagy Csilla, állatvédelmi szakjogász.

Fotó: NAGY NORBERT

Vannak olyan gazdik, akik a kedvenc közös helyen, erdő szélén, vagy a korábbi sétaútvonalon szeretnék eltemetni kisállatukat. Ez azonban nem megengedett, hiszen az érvényes jogszabályok szerint közterületen nem temethetünk. De mit tehetnek azok, akik társasházban élnek?

Jogszabály szerint ilyen mélyre áshatsz

Magyarországon több kisállat temető is működik; Szombathely, Alsónémedi, és Budapest határában például. Ezekben a kegyeleti helyekben a kutyák és macskák mellett más háziállat eltemetésére is lehetőség van. A temetés szolgáltatás ára az állat súlyától függ, de sírhelyet, urnás temetést és állandó gondozást is kérhetünk. Másik lehetőség, hogy hamvasztást kérünk- melynek végén a zárt urnát is eltemethetjük, vagy az ingatlanunkban helyezhetjük el. Elszórni a maradványokat azonban közterületeken nem szabad. Ilyen szolgáltatást állatotthonok, állatorvosi rendelők és erre épülő vállalkozások nyújtanak. Arra is van mód, hogy a hamvakat ékszerbe helyezve magunkon viseljük.