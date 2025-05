Június végéig lehet támogatást igényelni a vidéki töltőtelepítésekhez

Az új feltételeket is tartalmazó felhívás a pályázati honlapon érhető el. A módosítások részeként adminisztrációs könnyítések teszik egyszerűbbé a programban való részvételt. A kölcsönkérelmeket 2025. június 30-ig lehet benyújtani személyesen az MFB Zrt. ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Nádor utca 31.). A kölcsönszerződések megkötésének végső határideje is egy hónappal kitolódik, 2026 január végéig.

A kormány egy másik programban is támogatja a környezetkímélő közúti közlekedés hazai térnyerését. A vállalkozások 30 milliárd forintos keretösszegből igényelhetnek járművenként akár 4 millió forint állami hozzájárulást tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz megvásárlásához. A népszerű kiírásban eddig 24,8 milliárd forintot kötöttek le támogatási szerződésekben, 13,6 milliárd forintot ki is fizettek a nyerteseknek. A december elsejéig elérhető lehetőség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy idén februárban és márciusban is rekordszámú e-autó állt forgalomba Magyarországon. A klímabarát flotta 2020 eleje óta a tízszeresére nőtt, mostanáig több mint 77 ezer kizárólag elektromos hajtású gépkocsi kapott zöld rendszámot hazánkban.