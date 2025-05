Már készítik a viaszhóemberek sapkáit a kéthelyi kézművesek

Sándor Károlyné nyolc éve került a kéthelyi otthonba, és részt vett egy új ellátási forma, az úgynevezett támogatott lakhatás (TL) kapcsán szervezett felkészítésben, de később örömmel vállalta, hogy fejlesztőként is foglalkozhat az ellátottakkal. Érezte, a bőrdíszművességhez, mely az alapszakmája, közel áll a textil, így több év óta mókás baglyok, rókás, sünis párnák, manók és pockok társaságában telnek napjai. Az egyik ügyeskezű lakó, a fejlesztőfoglalkozás keretei között dolgozó Kőműves Éva varrógéppel is tud varrni, ami nagy segítség.

Több visszatérő vevőjük is van a kéthelyieknek

Fotó: Lőrincz Sándor

Általában tízen ülik körül az asztalt, s kilenctől fél négyig alkot a társaság. Semmivel sem pótolható örömforrás, hogy e tartalmas időtöltéssel lefoglalják magukat, értéket teremtenek, a hasznosságtudat pedig erősíti az énképet, az önbecsülést. Már attól gazdagabbak a hétköznapjaik, hogy önmagukhoz képest önállóbban és felelősségteljesebben kell élniük. Időben fel kell kelni, felöltözve eljutni a TL-házakból a szolgáltató központba, ahol aktív közös vagy egyedi munka vár rájuk. A kész termékeknek különösen tudnak örülni; főleg, hogy kelendőek. Nemcsak helyben, a tojásfa körüli húsvéti forgatagban, hanem számos vásáron bemutatkoztak már, a fővárosban is, és sok a visszatérő vevőjük.

Könnyed slágerek szórakoztatnak Kéthelyen

Miközben dolgozik a kéz, zene szól. A könnyed dallamok, a retróslágerek mellett klasszikus muzsika is felcsendül, míg telítődnek az illatpárnák, apró textilkörökből virágok formálódnak, hogy a tavaszi koszorú ékei legyenek. Jó tetten érni az alkotó képzeletet, kreativitást. Csakúgy, mint a szomszédos, Györe Helén irányította kerámiaműhelyben, ahol minden részmunkafolyamatnak megvan a „maga embere”. Ottjártamkor a fazekaskorong és az égetőkemence – átmenetileg – pihent.

Szorgos kezek munkálkodnak a kéthelyi Remény Integrált Szociális Intézményben

Fotó: Lőrincz Sándor

Vannak, akik apró terrakotta golyókat gyártanak ezerszám, mások miniatűr virágokat festenek. A siketnéma Vadász Veronika a szélcsengők mestere, de színes kaspói, virágtartói is tetszetősek. Asszony Imre ritkán szólal meg. Maga álmodta virágmotívumaiba feledkezik bele; keze nyomán zöld mázas díszítés kerül a vajszín alapra. Tekintetén látszik: élvezi e munkát. Finom vonalkezeléssel festett motívumai egyedi stílusról árulkodnak. Rögtön megállapítható, melyik müzlistálat, füstölő- vagy szappantartót készítette ő…

Mika Margit a gyertyaöntő műhely vezetője, ahol általában 6-8 személy dolgozik. Mindegyikük színek, formák, illatok bűvöletében él, s a kívülálló tanúja lehet annak, miként alakul át az átlátszó parafin míves színes barokk vagy arany kereszttel díszített boltíves gyertyává, s állatfigurás kedvencekké: katicabogárrá, angyallá, szellemmé, szarvassá, békává, egyszarvúvá, nyuszivá, báránnyá, s ki tudja még milyen állattá. Egy-egy munkafázisnak itt is megvannak a kiválóságai. Van, aki az öntésben, más a festésben, csomagolásban jeleskedik. Megtudom: a fém-, a műanyag- vagy a szilikonöntvénybe öntött folyékony anyag fokozatosan zsugorodik, így az utánöntés nagy figyelmet kíván. Mint ahogy a kanóc elhelyezése is. Az egyik oldalon fogpiszkáló, a másikon hústű segítségével rögzítik. Így nem csúszik el a kanóc, s garantált az egyenletes égés. Szín- és formagazdagság jellemzi ezt a kézműves mesterséget, és a készítők sem unatkoznak. Örömmel újságolják: van, aki már javában köti a viaszhóemberek sapkáját, hogy tudják teljesíteni a megrendelők kéréseit.