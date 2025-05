Kincsvadászok: Ezt a kincset vette Tabról a Tankcsapda dobosa

Ulreich Norbert civilben duguláselhárítással foglalkozik, de szívesen gyűjt régiségeket is. A TV2 Kincsvadászok című műsorában elmondta, hogy mindig is vonzódott a régi tárgyakhoz. Egy időben antik öntvénykályhákat gyűjtött, harminc darab is megfordult nála. A műsorban bemutatott fa lovat egy idős német házaspártól kapta, akiknek egykor segített. Bár szívéhez nőtt a tárgy, most úgy döntött, hogy megválik tőle. – Nem szerettem volna eladni, de az új otthonunkban már nem lesz helye. A széltől is óvtam, de most útban van – indokolta döntését a tabi férfi.

A Kincsvadászok elé került Ulreich Norbert és a kereken guruló ló

Forrás: TV2

A Kincsvadászok lecsaptak a lovacskára

A guruló paripáról a műsor műtárgyszakértője, Megyesi Balázs elmondta, a lakásdekor egy századfordulós triciklit formáz, amelyet egy vidámparki lóval kombináltak. A darab a hollandok egyik népszerű lakberendezési tárgya volt a ’80-as években. – Vakszolt felületet kapott, ami régies hatást kelt, de valójában nem túl régi. Jópofa lakberendezési tárgy, mutatós, és képvisel egyfajta romantikát, ami sokaknak bejön – jellemezte a dísztárgyat.

Egy fán lesz a helye

A tárgyért többen is licitáltak, végül Fejes Tamás vitte el 60 ezer forintért. A dobos – aki nemcsak zenész, de szenvedélyes műgyűjtő is – különleges tervet szőtt a guruló paripával kapcsolatban. – Egy fán lesz a helye, és világítani fog a szeme – jelentette be mosolyogva. Ezek szerint Fejes Tamás megtartja magának. Mindenesetre Ulreich Norbert örült, hogy jó kezekbe került a különleges darab. A bevételt pedig – mint mondta – az épülő otthonára fordítja.