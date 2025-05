Puskaropogás, folyamatos lövések: ez történt a dunántúli faluban

Nemrég alakítottak sportegyesületet Szennában Hunting and Skeet SE néven, hogy a környékbeli vadászokat és hobbi sportlövőket összefogják. Rendszeresen szerveznek koronglövészetet és versenyeket az érdeklődőknek a helyi lőtéren.

Koronglövészet Szennában: 23-an álltak célra

Fotó: Lang Róbert

A koronglövészet reflexek próbája

Az előző versenyen mintegy 40-en indultak, most a május elsejei hosszú hétvége a felére apasztotta a mezőnyt, de a 23 nevező is jónak számít dél-dunántúli viszonylatban. Változatos pályákat állítanak össze, hogy így tudják mindenféle vad mozgását, illetve röptét szimulálni, mondta Horváth Krisztián az egyesület vezetője. A klasszikus sportlövő korongokat is használták, és emellett korong vadászversenyt is tartottak. Három pályán bizonyíthatták a tudásukat a lövészek, és minden pályán 25 korong állt a rendelkezésükre.