Újraéledt egy rég elfeledett hagyomány Kőröshegyen

A hagyományoknak megfelelően március utolsó estéjén már felállították Kőröshegy májusfáját, melynek díszítésében a helyi és környékbeli gyermekek és felnőttek is részt vettek. Ezt követően, május elsején egész napos programmal várta az érdeklődőket a Kőröshegyért Egyesület, amely első ízben rendezett majálist.

Sokan vettek részt a majálison

Fotó: Kőröshegyért Egyesület

Nagy volt az érdeklődés a majális iránt, amit az is igazol, hogy a vártnál is több csapat mérte össze főzőtudását. Délelőtt a gyermekeké volt a főszerep, Molnár Orsi invitálta a legkisebbeket egy interaktív zenés előadásra, de délután is találhattak szórakozási lehetőséget a gyermekek a kihelyezett ugrálóváraknak, lovagoltatásnak, lovaskocsikázásnak, terápiás kutya bemutatónak és a helyi egyesületeknek köszönhetően. Ebéd után a rendezvény első sztárvendége, Weisz Viktor szórakoztatta a közönséget. A napot egy újabb sztárvendég, Csocsesz, majd egy retro disco zárta. A rendezvényre számos tombolanyereményt is felajánlottak a támogatók, még egy értékes klíma is gazdára talált.