Küszöbön az újabb inváziós kártevők

Az Agroinform.hu alábbi elemzése a legnagyobb gazdasági kockázatokat hordozó, hazánkban még jelen nem lévő potenciális új kártevőket és növénybetegségeket mutatja be, kiemelve mindannyiunk szerepét ezek terjedésének megakadályozásában, illetve lassításában.

Noha szerencsére kevés olyan inváziós kártevőnek van olyan elemi gazdasági és kulturális hatása Magyarországon, mint az éppen százötven éve megjelent filoxérának, vagy a hidegháborús propagandában is kulcsszerepet játszó burgonyabogárnak, a hazai növényvédelem folyamatosan, és egyre növekvő mértékben szembesül az idegen fajok megjelenéséből fakadó kihívásokkal. Egy behurcolt faj ugyan nem minden esetben képes tömegesen elterjedni és ezáltal tetemes kárt okozni, ám a szakemberek immár szinte évente azonosítanak be olyan inváziós fajokat, amelyek új élőhelyükön konkurencia és természetes ellenség híján hirtelen válik komoly kockázati tényezővé.

A hatóság által még nem kimutatott, de bármikor megjelenő inváziós kártevők közül Both Gyula növényorvos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Vármegyei Területi Szervezetének elnöke elsősorban a következőket tartja szükségesnek kiemelni:

Xylella fastidiosa: A legveszélyesebb növénygyilkos egy baktérium

Ezt az amerikai eredetű baktériumfajt a 2010-es évek közepén találták meg először Európában, 2016-ban már Németországban is azonosították. Rendkívüli veszélyességét az adja, hogy többszáz féle növényt (köztük olajfákat, leandert, szőlőt, gyümölcsfákat) képes megfertőzni. A növények edénnyalábjait elzárva egy év alatt képes az egész növényt elpusztítani. Ezért megjelenésekor nagyon szigorú karanténintézkedéseket kell hozni: 50 méteres körzetben minden lehetséges gazdanövényt ki kell irtani, és öt éves időtartamra 2,5 kilométeres pufferzónát kell kialakítani.

Bár a fertőzést kabócák is terjesztik, a behurcolás veszélyét leginkább a nyaralás során „begyűjtött”, tünetmentesen fertőzött növények (például leander- vagy olajfaágak vagy -hajtások) behozatala jelenti!

Egy minden eddiginél falánkabb cserebogárféle (Popillia japonica)

Szintén a gyümölcsfákra, mellettük pedig a lágyszárú növények gyökereire jelenthet nagy fenyegetést a japán cserebogár megjelenése. Ez a kártevő a nálunk elterjedt májusi cserebogárhoz képest jóval falánkabb: közel 300 gazdanövénye van, a gyümölcsfákon kívül a szőlőt is előszeretettel megtámadja, a lárvái pedig a lágyszárú növények (sárgarépa, petrezselyem, pázsitok, szőlő, kukorica stb.) okoznak nagy pusztítást.

A Távol-Keletről származó kártevő már Olaszország északi részén és Svájcban is jelen van, de észlelték már Ausztriában és Szlovéniában is. A behurcolást valószínűleg csak késleltetni lehet, hiszen a Japánból kiinduló út nagy részét a faj már sikeresen leküzdötte.