Ezeket a dolgokat minden kutyának és gazdájának tudnia kellene

Kettesével érkeztek a vizsgára a jól idomított kutyák, akik gazdáik utasításaira azonnal reagáltak és engedelmesen hajtották végre a gyakorlatokat. Be kellett mutatniuk, hogyan viselkednek ha idegenek veszik körül őket és azt is, másik kutya közelsége megzavarja-e őket.

Egy kutya három vizsgán vett részt: őrző-védő, BH és IPG

Fotó: Muzslay Péter

Volt, akit dicséret illetett, annyira ügyes volt.

– Az itt vizsgázó kutyák nagy részét mi készítettük fel, az én kutyám nyolchetes kora óta képzés alatt áll és most ért abba a korba, hogy a BH vizsgára tudtunk jelentkezni – mondta Laczkó Bence, aki Somogy Megyei Kinológiai Egyesület Best Dog Kutyaiskolájának őrző-védő kiképzője. Amellett, hogy másoknak segít négylábúak kordában tartásában saját kutyáját is képzi.

– A kutya elkészült, jelentkeztünk a vizsgára és hál Istennek maximális pontszámmal sikerült elvégeznie – tette hozzá.

A kutyák háromféle vizsgát tehettek: az őrző-védő az egyik, valamint az úgynevezett BH, ami a tulajdonképpeni kísérőkutya vizsga, míg a másik egy magasabb szintű, ez az IPG, azaz a munkakutya vizsga.

– Az IPG a munkavizsgás kutyáknál alapkövetelmény, innen lehet tovább menni magasabb szintekre. Ha ez nincs meg, akkor nem lehet azokat sem megszerezni – magyarázta kérdésünkre Rózsa Csaba, a Best Dog Kutyaiskola vezetője, aki feszült figyelemmel követte mind a tizenöt vizsgázó páros teljesítményét.

– A gazdiknak ajánlom bármilyen fajta és méretű kutyával a BH vizsga elvégzését. Az lenne a lényeg, hogy vigyék kutyaiskolába a kutyust, ahol megtanulják az ebet irányítani – tette hozzá. Felhívta a figyelmet, hogy a BH vizsgával egyidejűleg van arra lehetőség, hogy kutyavezetői jogosítványt szerezzenek az ebtartók.

Kutyajogsi kellene mindenkinek!

A Magyar Ebtartók Országos Szövetsége vezette be a köznyelvben csak kutyajogsiként emlegetett vizsgát. Az állatok védelméről szóló törvény érvényesítésének elősegítése, valamint megfelelés a társadalmi elvárásoknak, a kulturált ebtartás elérése céljából tették ezt. Ehhez egy teszetet is ki kell tölteni a már említett vizsga megléte mellett.