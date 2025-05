Te strandolnál kutyákkal? Egyre több helyen lubickolhatnak az ebek

Javában zajlik a hosszú hétvége, rengetegen útra kelnek, köztük kutyások is kirándulnak, s alighanem sokakat érdekel a házi kedvencekkel kapcsolat újdonság, mely közvetlenül őket érint - lubickoló ebek: egyre több és több a kutyabarát strand.

Gyarapodott a hazai kutyabarát strandok száma: tíz éve csak 8, idén már 21 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat, ami jól mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a Kutyabarathelyek.hu az MTI-vel. Hozzátették: Magyarországon becslések szerint közel 3 millió kutya van. Úgy vélték, a kutyabarát helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével párhuzamosan várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát.

A kutyabarát büfé sem hiányzik

Máté Krisztián, a kutyabarathelyek.hu társalapítója a közleményben kifejtette: a kutyabarát strandok kialakításakor megfelelő távolságot kell tartani az embereket fogadó strandoktól, biztosítani kell a megfelelő hulladékgyűjtést és szükség esetén a vízbe helyezett lejárót.

A legtöbb helyen azonban számos plusz szolgáltatással igyekeznek a gazdik és kutyáik kedvére tenni: kutyajátékokkal, közösen használható sporteszközökkel, napernyőkkel, napágyakkal, kutyás foglalkozásokkal és programokkal, agility pályákkal várják a vendégeket, sőt a kínálatban még kutyabarát büfé is fellelhető.

A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon elérhető. Azt is közölték: a természetes vizek azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt hely (strand), és nem tiltja tábla, nincs elkerítve, mint magánterület, ott nincs akadálya a kutyák fürdetésének. Ilyen például a Dunakanyarban, a Kisoroszi Szigetcsúcs.



Balaton: ha nem akarsz kutyával fürdeni, ide ne menj

Egyre több gazdi keres a Balatonnál olyan üdülőhelyet, ahol a kutya is nyugodtan fürödhet. A déli parton már két jól felszerelt kutyastrand működik, és Siófokon is tervben van egy újabb. A nyugati parton a keszthelyi kutyás park várja a négylábúakat. A Balatonra évről évre több kutyás család érkezik, és ma már nem kell kompromisszumot kötniük, ha közös strandolást terveznek. Igaz, még mindig csak három hivatalos kutyastrand létezik a tó körül, de ezek közül kettő a déli parton található, és egy negyedik kialakítását is napirendre tűzte Siófok önkormányzata.