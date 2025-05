A családok ünnepe lett május elseje, megtelt a Városliget - fotókkal, videóval

Csütörtök délutánra megtelt a kaposvári Városliget, több százan vettek részt az eseményen, családok és baráti társaságok szórakoztak együtt a kaposvári majálison. Színvonalas előadások, rengeteg ügyességi játék és sok-sok házi finomság várta az esemény résztvevőit.

A délelőtti órákban lelkes érdeklődőkkel telt már meg a Városliget, hiszen a Kulturált Közlekedésért Alapítvány a „Tudj többet, élj jobban!” program keretein belül több játékos közlekedésbiztonsági vetélkedő várta a családokat. A programok azonban délután kettőkor kezdődtek el, ahol bábelőadások és a Roxíház előadás várta a közönséget.

Közlekedésbiztoság is szerepelt a majálisi kínálatban

Fotó: Muzslay Péter

Népi játékok, házias finomságok és színvonalas előadások a majálison

A kaposvári városi majális ezúttal is rengeteg programmal várta a közönséget, mindenki találhatott magának való elfoglaltságot. A liget bejáratához érkezve az igazi retro majális elemei vártak az érdeklődőket, dodzsem és láncos hinta kínált remek kikapcsolódási lehetőséget kicsiknek és nagyoknak. Kígyózó sorok álltak a gépek előtt. Közeledve a liget szívéhez, ínycsiklandozó illatok csalogatták kaposváriakat, több vendéglátó hely is kínálta portékáit. Lángos, kürtös kalács, frissen sültek, és az elmaradhatatlan édesség sátor szintén roskadozott a cukroktól, nyalókáktól.

Az egyik sátornál éppen Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely Színház színművésze szórakoztatta a gyerkőcöket. Plédre kuporodva, áhítattal hallgatták a gyerekek előadását, többjüket is bevonta a műsorba.

Sarkadi Kiss János is részt vett a majálison

Fotó: Muzslay Péter

– Mi nagyon szeretjük ezeket a programokat, két kicsi gyerekünkkel szinte minden ilyen városi eseményen részt veszünk, már ahol gyermek programok vannak. Ültünk már a ringlisen, mentünk egy kört a láncos hintával, de fogunk még játszani a népi játékokkal is – mondta el Csatnaki Zsanett.

A kézműves sátrak árusai ezúttal is ékes kincseket tártak vásárlóik elé, sok házi készítésű finomság közül választhatott a közönség.

Fakutya, célba dobás, céllövölde és sok egyéb más érdekes játék is várta a gyerekeket, amelyekbe a felnőttek is szívesen bekapcsolódtak.

A kaposvári majálisból sem hiányozhatott a kütyük világa. Elektromos kisautó várták a gyorsulás szerelmeseit, ügyes kis sofőrök mutathatták be, mit tudnak a volán mögött. Piros, kék, sárga, traktor, versenyautó és még egy dzsip is szerepelt a repertoárban. Fiúk lányok vegyesen tették próbára az eszközöket, egyesek szinte játszi könnyedséggel vették az akadályokat.

Nincs itt vége a kütyük sorának, autós szimulátor is várta a gyermeket, mondanunk sem kell, a várakozók sora itt is igencsak hosszú volt.

– Kihozom a gyereket, és mi fogad? Autós szimulátor. De sebaj, kapott 10 percet, utána irány a fakutya – mondta el Papp Gergő, aki Kaposújlakról érkezett családjával.

Nyeremények járt a biztonságosan közlekedőknek

A Kulturált Közlekedésért Alapítvány idén is képviseltette magát az eseményen és közlekedésbiztonsági játékokkal várta a Városligetbe érkezőket. A „Tudj többet, élj jobban!” program játékos formában mutatja be a közlekedéshez kapcsolódó tudnivalókat, a balesetmegelőzés ismereteit, az egészségmegőrzés titkait, és még sok praktikus hétköznapi tudást.