Elszántan indultak titkos akcióra éjszaka, baltákat is vittek magukkal a fiatalok

Kaposvár térsége és Somogy belső falvai

Somogy megye belső területein, különösen Kaposvár város környékén, szintén vegyes a kép, de sok kis faluban ma is őrzik a májusfaállítás szokását. 2024 május elsején például Somogyjád, Csombárd és Somogytarnóca lakói is örömmel állították fel a településük májusfáját – Somogyjádon videófelvétel is készült az eseményről, Somogytarnócán pedig harmonikaszó mellett emelték a helyére a fát. A Kaposvár melletti Juta községben a körforgalomban díszelgett a májusfa, melyet még a térség parlamenti képviselője is megcsodált és megosztott a közösségi médiában. Még magában Kaposváron is találkozhattunk májusfával: a város Cseri városrészében 2024-ben egy különleges májusfára bukkantak, amelyre egy fiatal pár arany keretbe foglalt fotóit is felakasztották. Ez azt mutatja, hogy a megyeszékhelyen is akadnak, akik újító módon viszik tovább a hagyományt – ebben az esetben a májusfa egyben a szerelmespár kreatív kifejezőeszköze is lett.

Ugyanakkor Kaposvár városában általánosságban már nem jellemző a májusfa állítás mint tömeges népszokás. A városias környezetben ez a tradíció már a 20. század második felére visszaszorult, és helyét inkább a szervezett majális rendezvények vették át. A kaposváriak többsége számára május 1-je inkább a munka ünnepét és a szabadtéri sör-virsli partik hangulatát jelenti, nem pedig hajnalig tartó faragás az erdőben. Ennek ellenére a környező falvakban még eleven a szokás. Várda községben például 2023-ban hagyományteremtő jelleggel élesztették újjá a májusfa állítást: Kurucz Gábor polgármester felhívására harminc helyi férfi fogott össze, hogy közösen emeljenek egy szép fát a falu központjában. Az ilyen példák mutatják, hogy a közösségi akarat sokat számít – ha van lelkes szervező és összefogás, a hagyomány ott is újjáéledhet, ahol esetleg egy időre megszakadt.

Más településeken is rendszeresen gondoskodnak róla, hogy ne maradjon el a májusfa. Jákó faluban a helyi Lovassport és Kulturális Egyesület vállalta magára a faállítás feladatát, míg Berzence községben az általános iskola udvarán állították fel a természet újjászületését jelképező zöld fát. Ezek a példák mind azt igazolják, hogy Somogy déli és nyugati részein, a Dráva-mente falvaiban éppúgy, mint a Zselic dombjai között, elevenen él a májusi hagyomány. Ugyanakkor sajnos vannak falvak, ahol az utóbbi évtizedekben kikopott a szokás: jellemzően azok, ahol drasztikusan csökkent a fiatal népesség vagy megszűnt a helyi ifjúsági közösség. Ilyen települések esetében május elseje már nem a májusfáról szól, hanem legfeljebb egy egyszerű hosszú hétvége. Somogyban is akadnak aprófalvak, ahol ma már nem állítanak fát – mert nincs, aki állítsa. A fiatalok elvándorlása, az elöregedő lakosság és a hagyomány ismeretének hiánya mind hozzájárulhatott ehhez a folyamathoz.