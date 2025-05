Lakótelepi májusfa, féldecis díszítéssel – él még a remény

Tíz-húsz éve még szinte minden somogyi faluban esemény volt a májusfaállítás, sok településről érkezett híre a szerkesztőségbe. Ahogy azonban telnek az évek, a közösségösszetartó, vidám tavaszi mulatságok valahogy egyre ritkulnak.

Májusfa a lakótelepi kocsma előtt – még él a hagyomány

Fotóillusztráció: Kiss Annamarie

Májusfa, de nem akárhol

Meglepő helyen bukkanhat fel egy májusfa. A napokban egy kaposvári, lakótelepi kocsma bejáratánál láttam egy jelképes példányt. Egy jó méteres, zöldellő ágat tűztek egy virágtartóba. Színes szalagokat aggattak rá, ami gyermekkoromban a legyeket tartotta távol a lakástól. A tetejébe egy féldecis flaskát kötöztek, hogy a cégér is meglegyen. Nem a legkisimultabb arcú palik járnak oda, látszik, hogy mindenkit megráncigált már az élet közülük. Még gyilkosság is történt egyszer az ivó környékén, nem készakarva, csak veszekedés közben megütöttek valakit, aki rosszul esett. De látszik, hogy még a legkeményebb törzsvendégek lelkét is megmelengeti a saját májusfájuk.

A vidéki kocsmákban egyre kevesebben támasztják a pultot, sokan a nagyáruházakból hazaviszik a sört, az öregek kikopnak, a fiatalok meg otthon nyomogatják a telefont. De bízom benne, hogy a digitális információs ködön át is átjön, hogy valamilyen hagyományra, régi emlékekre mindenütt szükség van. A tavaszi megújulás így áraszthat el bennünket, hogy új élet, új remények sarjadjanak.