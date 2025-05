Regisztrált már? Százezres bírságot is kiszabhatnak a mulasztásért

A méhészek aránytalannak tartják a díjfizetési kötelezettséget

Fotó: Lang Róbert

Kik élhetnek a könnyített EPR bevallással?

A könnyített EPR-bevallás lehetőségével elsősorban kis mennyiségben belföldi forgalomba hozó, nem rendszeresen termelő vagy forgalmazó gazdálkodók élhetnek – ilyenek például egyes őstermelők, kistermelők, köztük a kisüzemi méhészek is, bizonyos feltételek teljesülése esetén. Lássuk kikre vonatkozik:

Évente 100 kg-nál kevesebb EPR-köteles termék (pl. csomagolás) kerül általa elsőként forgalomba.

Nem rendszeres jellegű a tevékenysége a termelőnek (például nem heti szinten csomagol és árusít nagy tételben).

Egyszerűsített regisztrációs eljárás keretében jelentkezett a MOHU rendszerébe.

A tevékenysége nem ipari méretű, hanem egyéni vagy kisüzemi formában működik (pl. őstermelő, családi gazdaság, kistermelői árusítás).

Sokan egyáltalán nincsenek tisztában az egésszel

A méhészek körében az EPR-bevallás bevezetése nagyfokú bizonytalanságot, értetlenséget és sok esetben felháborodást váltott ki. Több méhészeti szakmai szervezet, köztük az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) is jelezte, hogy a rendszer bonyolult, az adminisztrációs terhek megnőttek, és különösen a kistermelő méhészek számára nehezen átlátható, hogy pontosan milyen kötelezettségeik vannak. Sok méhész nem is tudott arról, hogy rá is vonatkozik ez a kötelezettség, csak utólag szembesült vele, így többen kértek hosszabbítást vagy türelmi időt, amit azonban hivatalosan nem adtak meg.

A méhészek aggódnak, nincs idő irodai munkára

Fotó: Lang Róbert

Több őstermelőt is kérdeztünk a téma kapcsán Somogyban.

Horváth Gyulának több tucat méhcsaládja van Csokonyavisonta közelében, de ezzel a fajta szabályossal nem igazán van tisztában. – Nem is igazán értem mire vonatkozik ez egyáltalán. Eddig is voltak adminisztrációs kötelezettségeink, miért lenne könnyebbség az, ha még valamit ránk rónak? Mondjuk nekem még ez annyira nem is okozna gondot, és csak mézet áruluk üvegbe. Na de sokan vannak, akik mindenféle cseppeket, szappanokat árulnak, na ott aztán van csomagolóanyag – mondta el az idős méhész.

Az általunk megkeresett méhészek azt kérnék a NAK-tól, hogy mentesüljenek az EPR alól, vagy legalább kapjanak egyszerűsített regisztrációs és bevallási lehetőséget.

A 2023-as bevezetés idején a Magyar Méhész oldalán megjelent cikk fórumhozzászólásainál konkrétan így fogalmazott: "40 kaptárral méhészkedem, piacra járok. Még így is 3-4 fajta csomagolást kell külön nyilvántartani, adminisztrálni, feltölteni. Ez már nem méhészkedés, hanem irodai munka."