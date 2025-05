Milliókat keresnek a kétkezi melósok? Hetel és köböl – ennyit fizetnek a segédmunkásoknak

Emelkedik a melós órabére, bár kacsalábon forgó palotát nem kell vennie belőle. Egyre többet fizetnek azért, ha az ember két kezével keresi meg a konyhapénzt. A statisztika szerint a főváros környékén még mindig jobban megéri fizikai munkát végezni, mint Somogyban.

A melósnak is meg kell adni a jussát.

Fotó: Kótai Róbert

Emelkedik a melós órabére, de ez sem elég

Gyors meló, könnyű pénz. Fordítva ez biztos nem mondható el, de talán még ebben az esetben sem lehet könnyű pénzkereseti lehetőségnek nevezni, ha valakit két kezével szerzi meg a minden napi betevőjére valót. A Trendwalker munkaerő-kölcsönző vállalat megvizsgálta a 2025-ös átlag órabéreket a fizikai munkát végzők körében, adatai alapján pedig úgy tűnik, közel 10 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végzők bére ma Magyarországon. Ezek szerint ma a régiókban valamivel 2 000 forint fölött – a Trendwalker szerint 2 250 forintért – alkalmaznak ma egy melóst ma Magyarországon, míg ez az összeg Budapesten például akár a 3 000 forintot is elérheti.

Lássuk, mit adnak a két kezed munkájáért Somogyban

A Trendwalker adatai szerint míg Közép-Magyarországon 2025 első hónapjaiban már jóval 2000 forint felett alakul az átlagos fizikai órabér, addig Észak-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon sok esetben még meg sem közelíti a 2 000 forintot a melós bére.

Utánajártuk mit fizetnek Dél-Somogyban a villanyszerelő és az ács culágerének ma.

Kótai Róbert, ácsmester-tetőfedő és bádogos azt mondja, nehéz ma megfelelő segédmunkást találni, legtöbben még a létrára is félnek felmenni. – Foglalkoztatunk segédmunkásokat, a bérük a nettó minimálbérhez igazodik, amit alig termelnek ki. Alig találni olyat, aki valójában akar is dolgozni. A Balatonon és a Budapesten már nem is találni olyan melóst, aki 20 000 forint alatt hajlandó lenne dolgozni – mondta el a szakember.

Sok melós még a létrára is fél felmenni, így nehéz lesz jól keresni.

Fotó: Kótai Róbert

– A legtöbb betanított munkás nagy elvárásokkal áll elénk, pénzt és munkaidőt illetőleg is. Hétvégén nem akar dolgozni, ünnepen nem akar dolgozni, estig nem akar dolgozni, és akkor a vidékre járásról még nem is beszéltünk. Itt most az ács munkákról van szó, de úgy hallom más szakmákban is hasonló a helyzet – tette hozzá Kótai Róbert.