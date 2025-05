Furkósbottal szolgál a dél-somogyi vasutas, a MÁV-nál is elismerik

Hentes, asztalos, és ha ez nem lenne elég, már 25 éve a vasútnál dolgozik Bárdos Róbert, aki babócsai műhelyében maradandó alkotásokkal igyekszik szebbé tenni a hétköznapokat bárki számára . A babócsai ezermester készített már virágtartót, sámlit, körmös műhelybe kis asztalt, most pedig egy – pontosabban szám szerint kettő – legendás erős ember eszköz, gerundium (eredetileg tűzoltáskor a tűzfészek szétverésére való vasalt bunkósbot, - furkósbot – a szerk.) került ki a kezei közül.

A babócsai ezer mester két gerundiumot is készített.

Fotó: Bárdos Róbert

A jó ügy mellé áll be a babócsai ezermester

Bárdos Róbert Babócsán él, Gyékényesen, a vasútnál dolgozik. Hivatalos szakmája hentes, de három évvel ezelőtt kitanulta az asztalos szakmát is, hobbiból. De nem csak azóta alkot, az elmúlt évtizedekben már sok asztalos munka került ki kezei közül, általában egy nemes ügy érdekében.

– Nekem ez egy hobbi, egy olyan kellemes időtöltés, amit nem azért végzek, mert kell. Azért csinálom, mert a munkáim által valakinek örömet szerezhetek, valami mellé állhatok. Nem tömeggyártásban dolgozom, vésőt használok, egy sámli elkészítése nekem egy hétig is eltart. Felkérésre dolgozom barátoknak, vagy olyan megkereséseknek teszek eleget, ami valami célt szolgál – mondta el Bárdos Róbert.

Legutóbb is pont egy ilyen megkeresésnek tett eleget a babócsai asztalos. Gorján Gábor, a Gorján Mehtod megalkotója, a csokonyavisontai kamionhúzó hölgyek mentora egy újabb kihíváson törte a fejét, melyhez szükségeltetett egy úgynevezett gerundium elkészítése.

A babócsai ezermester épp gyakornokként dolgozott Tóth Tamásnál.

Fotó: Bárdos Róbert

– Dolgoztam már Gáborral együtt, korábban egy húzóbotot kért tőlem, azt is valamilyen versenyhez kellett elkészítenem. Természetesen én ezért egy forintot nem kértem el, szégyelltem is volna magam. Azzal, hogy az eszközt megcsináltam, már egy kicsit adtam valamit, annak a közösségnek, amit Gábor képvisel. Ugyan így jártam el a gerundiummal is – tette hozzá.

Kezei közül került már kis sámli is, de volt, hogy egy újonnan nyíló körmös stúdióba készített kis asztalt. – Megkeresett a hölgy, hogy neki erre lenne szüksége. Elvállaltam, szívesen elkészítettem neki, és nem kértem érte semmit, szerettem volna hozzájárulni a vállalkozásának a beindításához.