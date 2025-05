Szenzációsan kezdett Makón az ifjú kaposvári quados

Mohácsi Zsófia idén először állt rajthoz a 450 köbcentis „Open” kategóriában. A kaposvári születésű quadversenyző rendkívül magabiztosan mozgott az új mezőnyben, és remek formában kezdte az idényt, amelynek első állomásán rögtön a második helyen zárt. A közel 50 km es versenytávot hibátlanul teljesített Zsófi teljesítménye nemcsak a pozíciója miatt volt figyelemre méltó, hanem azért is, mert folyamatosan fejlődő versenyzői stílusa egyértelműen mutatja, hogy komoly céljai vannak az idei szezonra, a fiúk között.

Mohácsi Zsófia ismét tarol!

– Számomra különleges volt ez a verseny, nemcsak mert még sohasem versenyeztem ebben a kategóriában és ezen a pályán – nyilatkozta Zsófi a verseny után – hanem azért is, mert a kistestvérem, aki még óvodás, itt debütált az országos bajnokságban. A mini kategóriában állt rajthoz, és mindenkit meglepett, amikor az első helyen zárta a napot! – tette hozzá büszkén.

Mohácsi Zsófia testvére Sári is menő

A mini kategória különösen emlékezetes futamokat hozott. Mohácsi Sári ötéves versenyző mellett a szintén ötéves somogyi illetőségű Illa Zente is bemutatkozott, aki szintén kiváló formát mutatott. A két apró versenyző nemcsak a mezőny legfiatalabb tagjai közé tartozott, de versenyzésük minősége is előrevetít egy új, ígéretes utánpótlás-generációt.

A Mohácsi testvérpár tehát lenyűgöző teljesítményt nyújtott a szezonnyitón, a makói hétvége egyértelművé tette, hogy a 2025-ös idény sok izgalmat tartogat még, és ha az első forduló színvonala mérvadó, akkor egy látványos, fordulatos és szoros versenyszezon elé nézünk.

Mohácsi Zsófi továbbra sem áll meg: hazai sikerei mellett már most javában készül az idei nemzetközi versenyekre is, ahol célja, hogy a magyar quad sportot tovább népszerűsítse. Zsófi a short-tarck stílus mellet természetesen a látványos „ király kategóriában” a cross pályákon is látni fogjuk egy Honda trx 450 cc nyergében.