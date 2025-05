Somogyban is elkezdődött a motoros szezon - jó lesz vigyázni

Nem csak a méhek zümmögéséből lehet tudni, hogy elkezdődött a tavasz, a motorok hangja is jelzi ezt. Pár hete már egyre több motorossal találkozhatunk az utakon, hiszen a szabadon száguldás szerelmeseinek elkezdődött a szezon.

Elkezdődött a motoros szezon Somogy vármegyében is

Fotó: Muzslay Péter

Ezt mutatta szombat reggel az az irdatlan mennyiségű motor is, amely a kaposvári Wass Albert utcában tűnt fel. Apukák és gyerekeik jártak csodájukra a fényes és sok esetben szélsebes vasaknak.

– A kisfiam nagyon szereti a motorokat, most jöttünk el először ilyen rendezvényre. Van egy kaposfői résztvevő, akinek meglátta a motorját és oda kellett menni megnézni. Tőle tudtuk, hogy ma lesz ez a rendezvény – mondta kérdésünkre Kardos László, akinek kisfia beszélgetésünk közbe le sem vette szemét a gyönyörű járgányokról.

De olyan kisfiú is bámészkodott a motoros túra startjánál, aki a rendőrök iránt rajongott. Lelkesen köszöntötte az egyenruhásokat és szemét ő is a gyülekezőkre tapasztotta. Mindenhonnan érkeztek résztvevők a régióból, de többségében Somogyból és Kaposvár környékéről.

– Szigetvár mellett lakom, de mindig eljövök ide, találkozni a barátokkal és új arcokat látni – mondta Juhos József, aki állandó résztvevője a hasonló túráknak. Az ember a motoron elfelejt minden problémát, ott nincs politika, vagy kor csak én vagyok és a motor tette hozzá.