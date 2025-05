Terepjárós tengerpartot kért a művésznőtől a ralibajnok

Pandur Mária Anna festőművész neve nem csak a somogyi művészvilágban ismert, az országban szinte már mindenhol volt kiállítása. Kaposváron, Pécsen és még Budapesten is ismerik a nevét. A mai napig alkot, legkedvesebb témája a tenger, szereti a vizet megfesteni. Édesanyjától tanult mindent, aki szintén festőművész volt.

A barcsi művész egyik kedvenc témája a tenger

Fotó: Dombi Regina

Marika néni már gyermekként magába szívta a festék szagot, hiszen édesanyja is elismert művész volt. Sokszor festettek együtt, rengeteget tanult édesanyjától. Mai napig őrzi otthonában édesanyja munkáit, pedig több ajánlat is érkezett már neves galériáktól egy-egy alkotásért. Máriát mostanság leginkább az emberábrázolás érdekli.

Édesanyja nyomdokaiban jár

Pandur Mária édesanyja is festőművész volt, így nem esett messze az alma a fájától. Nehéz is lett volna, hiszen Máriát mindenhol körülvette a festék és az alkotás illata. Már kislányként megihlette édesanyja munkája, tudta, hogy egyszer majd ennek szeretné szentelni életét.

Általános iskolában is már nagyon sokat alkotott, kézműveskedett, szinte mindent kipróbált, ami alkotói tevékenységgel járt. Komolyan is gondolta a dolgot, olyannyira, hogy ezen a pályán is szeretett volna elhelyezkedni. Rá is beszélte szüleit, azonban akkori mentora – Maróti László – lebeszélte erről őket, mondván a művészeknek nagyon nehéz a megélhetése, tanuljon valami rendes szakmát a lány.

Ekkor egy barátnője unszolására kezdett el újra festeni.

– Egy nagyon kedves barátnőm még gyerekkorunkból emlékezett rá, hogy én festegettem. Neki már akkor is nagyon tetszett, amit csináltam, de hát az élet máshogy alakult, sokáig nem ragadtam ecsetet. Egyszer csak beállított hozzám, egy vászonnal, ecsetekkel és festékekkel, na meg egy nagy csokor virággal, hogy én ezt azonnal fessem le neki. Mondtam, hogy nem. Erre nem vagyok képes, évek óta nem csináltam – mesélte az alkotó.

A művész mérnöki pontossággal komponálta meg képeit

Fotó: Pandur Mária Anna

Addig-addig győzködte Máriát a barátnője, hogy csak beadta a derekát és onnantól nem volt megállás. 2007-ben újra ecsetet ragadott és teszi ezt a mai napig.

– Az, hogy mérnökként dolgoztam, rengeteget segített a festészetben is. Az ábrázolás, a térben való elhelyezés, ez mind meglátszott a munkáimon. Egy pécsi kiállítás alkalmával Cs. Horváth Ilona tárlatvezető azt mondta nekem, hogy ezek a képek mérnöki pontossággal vannak megfestve, nem dülöngélnek. Annyira megragadta őt a munkám, hogy meghívott egy nagyobb galériába. Ekkor kerültem a székesegyház galériájába – mesélte meghatódva az alkotó.

Mária mindig is úgy érezte, hogy nem elég jó, amit csinál, hogy többet is tudna, és hogy újabb és újabb dolgokat kell megtanulnia. Így folyamatosan képezte magát, művész táborba járt Kertész Sándorhoz Kaposvárra és Kurucz Miklóstól is tanult Pécsen.

Ezek után egyre több kiállítása volt, az ország több neves galériájában is.