Így neveld a kutyádat igazi társsá

Sokan tartanak ebet vármegyénkben is, becslések szerint Magyarországon közel három millió eb van - négylábú kedvencek: a kutyák gondoskodást, időt, törődést és szeretetet igényelnek minden nap.

Egy tapasztalt rendőrkutya és kiváló rendőrnő gazdája – igazi társak a szolgálatban és azon túl is. A Magyar Rendőrség közösségi oldalán arról is beszámolt: ez a kapcsolat nemcsak a kiképzésről szól, hanem kölcsönös bizalomról, figyelemről és felelős állattartásról is.

- A négylábú kollégák nem eszközök, hanem társak, akikért felelősséggel tartozunk, ahogy minden házi kedvencért - olvasható a bejegyzésben. - Egy kutya nem játék. Gondoskodást, időt, törődést és szeretetet igényel minden egyes nap. Kérjük, csak akkor vállalj állatot, ha hosszú távon is biztosítani tudod számára a megfelelő életkörülményeket.

- Egy labradorunk van, ez már a harmadik kutyánk, gyerekkorom óta nagyon szeretem az állatokat - mondta szombaton a nagybajomi Udvari Gábor. - Én gondoskodom róla, lényeges a felelősségteljes kutyatartás, s bizony mindennap foglalkozni kell a kutyákkal. Mostanában divatos a kutyatartás, s alap, hogy tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell az állatokról.

