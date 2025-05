A nehéz helyzetben lévőkre is figyel az új vezetőség 

A múlt szombati közgyűlésen Pető László, a Noszlopy Gáspár Nyugállományúak Klubjának elnök a voksolás előtt részletesen beszámolt az elmúlt időszak tevékenységéről, amelyben nem csupán a sikeres programokat és a felejthetetlen kirándulásokat elevenítette fel, de szót ejtett a szervezet működéséről, pénzügyi helyzetéről és kapcsolatairól is. Az anyagi lehetőségekről elmondta, hogy a sikeresen pályázatok mellett egyéb támogatásokba is részesültek, a magas infláció miatt azonban visszafogottabban kell költekezniük.

A 135 fős egyesület továbbra is meghatározó szerepet tölt be Kaposvár katonai múltjának ápolásában, valamint aktívan részt vesz a város és környéke társadalmi és kulturális életben, mindvégig színvonalas programokat kínálva a klubon belül is a tagságnak. A választással kapcsolatban alapszabály-módosításra is sor került, ennek értelmében az elnökség kilenc főre bővült. Kovács Árpád és Zsidákovits Józsefné személyében új tagok kerültek a testületbe, az elnök pedig további három évre kapott bizalmat.

Pető László nyugállományú alezredes előbb a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát végezte el kiváló eredménnyel (negyedéves hallgatóként kötött házasságot is), majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szerzett magasabb képesítésű honvédtiszti végzettséget. Évekig Tapolcán szolgált, emellett többször részt vett Szovjetunióban rakéta éles indításon. 1989-ben került a kaposvári Füredi 1 laktanyába és a városban kapott lakást is. A honvédség átszervezése és a magasabb egység megszűnése után hadkiegészítési osztályvezető lett, ahol a megyében élő katonákról, özvegyekről, hadi árvákról, a sérült hadkötelesekről és a rehabilitált katonákról kellett gondoskodniuk. Itt került kapcsolatba a megyében működő, honvédséghez kötődő nyugállományú klubokkal is. Megtapasztalta, hogy milyen sok olyan nyugállományú katona van, aki korábbi aktív katonai tevékenységükhöz képest méltatlan körülmények között él. Úgy érezte, hogy tud nekik segíteni és beosztásából adódóan kötelessége is.