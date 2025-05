Otthon bütykölsz autót, okosba? - Akkor ezt tudnod kell

Lejárt műszaki: elképesztő büntetés járhat érte

Ha lejárt a műszaki, elképesztő büntetést fizethetnek. Napokon belül emelkedik a műszaki vizsga ára, s a KRESZ előírások kapcsán jó ha tisztában van azzal mindenki: mert a lejárt műszaki, elképesztő büntetést vonz magával.

A Sonline.hu kérdésére, miszerint mekkora büntetést fizetnek azok a járművezetők, akik lejárt műszakival közlekednek, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) Kommunikációs Szolgálata kedden közölte: ha három hónapnál nem régebben járt le az érvényesség, akkor a bírság összegének megválasztása az intézkedő rendőr mérlegelési jogkörébe tartozik.

Sufni műhelyek: drágán ráfázhatunk a spórolásra, érdemes szakemberre bízni az autót

- Az izzócserét saját kezűleg megoldom a kisteherautómon, épp a napokban javítottam meg a féklámpát, mert nem világított - mondta szerdán a balatonfenyvesi Kránicz István. - Ha szükséges, akkor az ablaktörlő-lapátot és az akkumulátort is kicserélem, de komolyabb műszaki probléma esetén viszont szakműhelybe teszik rendbe a kocsit.

- Egy 16 éves benzines autót használok, s szerelő végzi a karbantartást - közölte szerdán Rétsági Attila kaposvári szakoktató. - Már nagyjából 40 éve hozzá viszem a kocsit, elégedett vagyok a munkájával, legutóbb három hete a futóművet kellett beállítani. Hamarosan időszerű lesz az olaj, illetve a gyertyacsere.

Rétsági Attila úgy látja: vannak, akik spórolás miatt otthon próbálják megoldani az egyszerű javítási feladatokat, ám ami 20-30 éve könnyen ment, manapság már korántsem biztos, hogy könnyen kivitelezhető. Régen például egy Ladánál egyszerűen lehetett izzót cserélni, ma viszont sok autónál ez meglehetősen körülményes lehet. A szakoktató az alkatrész-vásárlást is a szerelőre bízza, legutóbb így szereztek be egy lengőkart. Ifj. Merencsics Árpád, a nagyatádi Merencsics Autó Kft. ügyvezetője szerint ha járműjavításról van szó, érdemes megfontoltan gondolkodni. Cégükhöz hozták már be olyan meghibásodott autót, melyről csak később derült ki, hogy a tulaj előzetesen már otthon próbálkozott a szereléssel.