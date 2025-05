Ennyit kell fizetni a parkolásért, döntöttek a Balaton-parti városban

Ahogyan azt korábban megírtuk Balatonlelle is csatlakozott azon településekhez a Balaton déli partján, melyek a közelmúltban vezették be a parkolási díjat. Így Fonyód és Balatonboglár után Balatonlellén is fizetni kell a parkolásért az idén nyártól. Felházi Miklós polgármester május elsején nyilvánosságra hozott videóüzenetében kifejtette, hogy a parkolási díj bevezetésére azért volt szükség, mert közlekedési szempontból tarthatatlan állapotok uralkodtak a vasút északi részeén elviselhetetlenné vált a közlekedési káosz az össze-vissza parkoló autók miatt.

Rengeteg eseménynek biztost helyet nyaranta a lellei part, csak a parkolás nehézkes a környéken

Fotó: Nemeth Levente

Parkolás: így alakulnak a díjak

A polgármester videóüzenetéből az is kiderült, hogy a parkolásért a balatonlellei lakcímkártyával rendelkezőknek nem kell fizetni, azonban akik vendégként, turistaként mennek a városba, fizetniük kell a parkolásért. A képviselő-testület meghatározta a díjakat is. Egy óra parkolásért 300 forintot kell fizetni az érintett balatonlellei területen. Egy egésznapos parkolás 3000 forintba kerül. Lesz mód heti jegy váltására is 15 ezer forintért. Az áruszállítók parkolási nehézségeinek feloldásán még dolgoznak a szakemberek. A változástól azt remélik, hogy könnyebben lesz megközelíthető a méltán népszerű lellei partszakasz és strand.

Átalakítanák a közlekedési rendet

A polgármester arról is beszélt, hogy közlekedési szakemberekkel azon dolgoznak, hogy még élhetőbb legyen a nyaranta túlzsúfolt terület Balatonlellén. Ezért szeretnének változtatni az utcák közlekedési irányain is, hogy a lehető legoptimálisabb legyen a közlekedés a város ezen részén is.