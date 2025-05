A Fradi elleni rangadón zárkózna a Rákóczi FC

Rangadó elé néz a Kaposvári Rákóczi FC, amely előző heti győzelmével – valamint a PMFC vereségének köszönhetően – feljebb lépett a tabellán, s újra a negyedik helyet foglalja el. A somogyi zöld-fehérek a következő körben a dobogó alsó fokán álló, s ezidáig veretlen Ferencvárosi TC második csapatát fogadják a Rákóczi Stadionban.

– A legfontosabb a koncentráció és győzni akarás, valamint az, hogy az edzői utasításokat maximálisan teljesítsük, s nem mellesleg élvezzük is a mérkőzést – árulta el a győzelem receptjét Böndi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC védője, aki elismerően nyilatkozott a soron következő ellenfélről.

A Rákóczi FC védője, Böndi Ádám bízik csapata újabb sikerében

Fotó: Lang Róbert

– Figyelemre és elismerésre méltó a Fradi II. eddigi teljesítménye, hiszen a második csapatok sokszor hullámzó teljesítményt nyújtanak, viszont ők kiegyensúlyozottak – mondta. – Fiatal, lendületes, sikerre éhes fiatalok alkotják a keretüket, akik biztosan nagyon jó képzést kaptak, kapnak az Üllői úton. Azonban mi azon leszünk, hogy megszakítsuk a veretlenségi sorozatukat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy otthon tartsuk a három pontot.

Ősszel nem bírtak egymással

A két csapat ősszel egy izgalmas, kettő-kettes döntetlennel záruló meccset vívott egymással, mely során, az első félidő alapján a Rákóczi magabiztos győzelmet is arathatott volna, azonban a szünet után fordult a kocka. Böndi Ádám számára azonban nemcsak az első félidőben mutatott remek játék miatt maradt emlékezetes a Fradi II. elleni meccs, hanem amiatt is, hogy a Népligetben léphetett pályára újra kezdőként a hosszúra nyúló térdsérülését követően, ráadásul nem a saját posztján, hanem belső védőként tette le a névjegyét.

– Az első félidő alapján nyernünk kellett volna, utána viszont fordult a játék képe, így igazságos döntetlen született, viszont egy pozitív emlék számomra az a meccs, hiszen úgy érzem, jól is sikerült a visszatérés – mondta a Rákóczi FC labdarúgója, aki hozzátette: azóta már sokszor kapott lehetőséget belső védő poszton is, hiszen azt vallja, minél látványosabban és leginkább hasznos játékkal próbál a csapat hasznára lenni, bárhol is számít rá a vezetőedző.