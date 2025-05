Nagy a nyüzsgés a légtérben Somogy fölött – óriási a robaj a helyszínen - videóval

Reggeltől egészen késő délutánig repülőgépek hangja töltötte be a kadarkúti reptér feletti légteret.

Vasmadarak és látogatók lepték el a reptér zöldjét

Fotó: K.R.

Különböző repülő alkalmatossággal mehettek sétarepülésre a látogatók. Sokan álltak sorban a Jet Rangernél, amely utasterében szinte folyamatosan váltották egymást a repülés és a magasság szerelmesei.

– Már mentünk Cesnával, de most helikopterrel is szeretnénk. Most repültem először életemben és kíváncsi vagyok a repülőre is – mondta Gelencsér Gergő Somogyfajszról.

Matuzsálemek is magasba emelkedtek a kadarkúti reptérről

Modern és matuzsálemi repülők is a magasba emelkedtek, Forgács Györgyi egy nyitott fülkéjű old timer német gépben szelte a levegőt, akivel közvetlenül a landolás után beszélgettünk. Szemmel láthatóan nem viselte meg a repülés.

– Szuper volt! Már repültem máskor is, de ezt a nyitott fülkéjű, idős gépet nem szerettem volna kihagyni. A kilátás fentről valami csodálatos volt – mondta a kaposgyarmati nő.

Szakavatottak és civil érdeklődők is felbukkantak a kadarkúti repülőtér gyepszőnyegén.

– Ilyen közelről még nem láttam sem repülőt, sem helikoptert. Repülni nem fogunk, annyira nem vagyunk bátrak azért – mondta Berta Tímea, aki a baranyai Görcsönyből jött Kadarkútra és majdnem felkapta a szél, amikor a rendőrségi helikoptert a betonra tette pilótája. Voltak így ezzel többen akkor is, amikor a Delfin L29 sugárhajtású kiképző repülőgép a magasba emelkedett. Óriási robajjal indult a magasba a fekete színű repülőgép, aminek pilótája meghökkentő mutatványokat hajtott végre a levegőben. Fejtetőn szállt, piruettezett és olyan közel is repült a közönséghez, amilyenre normál körülmények között nem igen van példa.

Landolás

Fotó: K.R.

Természetesen nem ez volt az egyetlen attrakció május 1-jén, hiszen bemutatózott Vári Gyula többszörös világbajnok, műrepülő pilóta is. Aki olyan csavarokat és figurákat mutatott be az égben, hogy még a bemutató nézésétől is megszédülhetett a közönség. Délután három óra után ejtőernyősök tűntek fel az égen, akik egy nemzeti trikolort is magukkal vittek a magasba. Egy citromsárga Ancsa gyomrából vetették a mélybe magukat, a repülő matuzsálem egész nap munkában volt. Urbán Gergő pilóta folyamatosan szállt fel és landolt az éltes korú vasmadárral.

– Ez egy Antonov An 2-es repülőgép, egy orosz és szovjet tervezésű egymotoros, kétfedelű repülőgép. A világon a legnagyobb egymotoros kétfedelű repülőgép. Ez a repülő egyike az utolsó legyártott példányoknak, többcélú a felhasználásra, mi elsősorban utasszállításra és ejtőernyős ugratásra használjuk. A tervünk az, hogy ma és pénteken folyamatosan repülünk – mondta Urbán Gergő, aki egy Kamov helikopter fülkéjében ülve is elkápráztatta a közönséget.

A légi parádé folytatódik pénteken is, sétarepülésekkel, bemutatókkal és pénteken Vári Gyula mellett, Besenyei Péter is a levegőbe emelkedik Kadarkúton. A családoknak kísérőprogramok gondoskodnak a szórakozásról ugrálóvár a kicsiknek, valamint motoros és oldtimer amerikai autó bemutató a felnőtteknek.