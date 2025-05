Te elhiszed? Nemsokára vége lehet a rolleres száguldásnak

Az új-KRESZ jelentős változásokat hoz majd 2026-ban, mind az autósok és motorosok számára is, de megváltoztatja az elektromos rollert használók életét is. Az elektromos rollerek rohamos terjedése új kihívások elé állította a közlekedési szabályozást, így az új, őket érintő szabályozás célja a biztonságosabb közlekedés és a szabályok egyértelműsítése.

Itt a vége a rolleresek számára!

Fotó: Laczkó Izabella

Itt vannak az új szabályozások, a rollereseknek sincs pardon

Az egyik legjelentősebb változás, hogy az új KRESZ megkülönbözteti a kisebb és nagyobb teljesítményű elektromos rollereket.

A kisebb teljesítményű rollerek 25 km/óránál kisebb sebességre képesek.

Használatuk 12 év felett engedélyezett, a 12–13 éveseknek kötelező a kerékpáros sisak viselése. Járdán maximum 10 km/órás, máshol 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek.

A nagyobb teljesítményű rollerek: 45 km/órás sebességre képesek.

Használatuk 14 év felett engedélyezett, és a segédmotorokra vonatkozó szabályok érvényesek rájuk. Kötelező a felelősségbiztosítás, járdán nem használhatók, csak úttesten vagy lakott területen kívüli kerékpárúton, csökkentett sebességgel.

Kétfelé oszlik a rolleres társadalom.

Fotó: Bencsik Ádám

A szabályozás az autósokat és a rollereseket és védi

Brantmüller Zsolt kaposvári autósoktató korábban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a szabályokra minden autósoktató és autóvezető szerint szükség van, mivel ha rollerek használói nem ismerik a rájuk vonatkozó szabályozásokat, akkor védtelenül közlekednek, ami autósra és rájuk nézve is nagyon veszélyes lehet.

– A közlekedés folyamatosan változik, de kellő körültekintéssel, ahogyan az most is szerepel a KRESZ-ben, az út-, látási- és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet kell választani. Ha csökkentjük a sebességet, van idő reagálni, ezt tanítjuk a diákoknak is és azt, hogy ne rutinból vezessenek, mondta Brantmüller Zsolt.

A teljesítmény határozza meg, mely rolleresek közé tartozol majd.

Az autósoktató szerint a legnagyobb baj az a rolleresekkel, hogy sokszor kiszámíthatatlan műveleteket hajtanak végre. A kis átmérőjű kerékkel kerülgetik az úthibákat úgy, hogy egy rutinos vezető sem tudja kiszámolni, mit fognak reagálni, egy kezdő számára pedig még inkább lehetetlennek tűnő feladat.