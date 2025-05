„Ítéletidő volt...”, folyóként hömpölygött a hegyről lezúduló sár az utcákon

Milliós károkat okozott a sártenger

Az önkormányzatnak is sok munkát ad a vihar: először most a közterületeket teszik rendbe, de minden bajba jutottnak segítő kezet nyújtanak, legyen szó egyedül élő nyugdíjasokról, vagy azokról, akiknek elárasztották vízóra aknájukat a víz.

– A dombos területekről vitte le a magas mennyiségű víz a sarat meg a kavicsot és ezeknek a rendbetétele fog inkább munkát adni nekünk. Az utakat öntötte el a sár, meg a kavicstenger. Volt egy útszakaszunk, amiről a kavicsot egészen a vasúti sínekig hordta le. Volt sajnos a Park utcában egy-két ház, ami beázott, mert a cserepek nem voltak rendesen feltéve, illetve a közintézmények közül is a házasságkötő terem ázott be, ahogy az önkormányzat is. Felázott az új parkettázás többek között – sorolta a károkat a polgármester, Kovács Károly, hozzátéve, hogy bár még zajlik a károk felmérése, de milliós összegekkel számolnak.