Csapon mérik a kézműves búzasört Somogyban – mutatjuk hol kóstolhatod meg az isteni nedűt

Otthon is átélheted a csapolt sör fogyasztás élményét

A komló a kastélyosdombói ültetvényről származik, amit a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet termeszt ültetvényein, és a szervezet alkalmazásban álló munkatársak gondozzák. A komlóból származó pellet kerül a sörfőzőhöz, amit a Dombó 67-ben található látványfőződében készít el.

– A látványfőződében lehetőség van arra is, hogy a sörfogyasztók megismerkedjenek a főzés folyamatival is, többször tartok bemutatót társaságoknak és csapatoknak. Sokan jönnek hozzánk vidékről, az ország több pontjáról volt már látogatónk, hiszen a segélyszervezet szálláslehetőséget is biztosít a településen. Így a szálláshelyek vendégei közül szinte mindig érkezik hozzánk valaki, hogy megismerje termékeinket – mondta el a sörfőző.

A Bisztro 67-ben meggysört is kínálnak, ami természetesen helyben készül.

Fotó: Horváth Gabriella

A csapolt sör élményét otthon is átélheti az ember, ha éppen helyben nincs rá lehetősége. Erre a célra kifejlesztett palackokban is haza lehet vinni az isteni nedűt. Ezen kívül még hordóra is teszik a sört, amit hazavihet a sörbarát, amihez biztosítanak minden kelléket, ami az otthoni sörfogyasztáshoz szükségeltetik.

Haza is viheted a helyi kézműves sört.

Fotó: Horváth Gabriella

Horváth Gabriella párjával Varga Attilával üzemelteti a Dombó 67-et, ahol most már búzasört is kínálnak. A helyiek is gyakran fogyasztják a dombói komlóból készült sört, de sok átutazó vendégük van, akik többször visszatérnek a bisztróba.