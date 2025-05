Máris ideért az aszály? Szomjaznak a földek, májusi esőre várnak a gazdák

Jelentősebb hőmérsékletkülönbég alakult ki

A hőmérséklet is elég nagy területi változékonyságot mutatott. Csütörtökön és pénteken egy hullámzó frontrendszer hatására jelentősebb hőmérsékletkülönbség alakult ki a naposabb keleti országrész és a felhősebb Dunántúl között. A front mögött szombattól országszerte lehűlt az idő, és vasárnap már a sok napsütés ellenére is csak 20 fok körüli értékeket mérhettünk. Hétfő reggelre az északi fagyzugokban gyenge fagyok is előfordultak, talajmenti fagyok pedig a Nyírség és a Kiskunság mélyebben fekvő tájain is kialakultak. Keddtől jelentősen melegedett az idő, visszatértek a 25 fok körüli csúcsértékek.

Az őszi vetések tavaszi fejlődése jól halad

őszi vetések tavaszi fejlődése a kedvező hőmérséklet és talajnedvesség hatására jól halad, a repce virágzik, a búza a szárbaindulás fenológiai fázisában jár. Ezek a növények mélyebbre nyúló, kiterjedtebb gyökérzetüknek köszönhetően országszerte megfelelő mennyiségű nedvességet találnak a talajban. A kukorica és napraforgó csírázásához, korai fejlődéséhez a hőmérsékleti viszonyok jók, a felszín közeli talajréteg nedvességtartalmában azonban igen jelentős területi különbségek vannak. Az elmúlt két hétben csapadékban bővelkedő tájakon szépen kisorolt a vetés, az Alföldön és a Kisalföldön azonban nagy területen száraz a talaj, ezért rendkívül nehezen kel a vetés.

A legtöbb gyümölcsfánk már elvirágzott, jelenleg a birs és a dió északon még virágzik, erre a meleg időjárás kedvező.

Reménykednek a gazdák

Fotó: Török János/MW

Kedvező időjárás: a somogyi termelők is reménykednek

Igal, Kazsok és Ráksi térségében az elmúlt egy hónapban több mint 90 milliméter eső hullott. Nagy György, az Igal-Agro Kft ügyvezetője szerint ez az átlagosnál nagyobb mennyiség volt.

– A 110 hektár napraforgó és a 440 hektár kukorica vetésével végeztünk, a dolgozók jelenleg jól megérdemelt pihenésüket töltik – mondta pénteken Nagy György. – A térségünkben pillanatnyilag nincs szárazság, sőt, az utóbbi esős időszaki kicsit kárt tett, az eső 22 hektáron kimosta a kukoricát, amit újra kell vetni. A vetőmagot hétfőn szerzem be és kedden elvetjük. Ez több mint egymillió forint pluszköltséget jelent. A májusi eső aranyat ér, remélem, hogy a mostani eset miatt a természet később kárpótol. Optimista vagyok, abban bízom, hogy megfelelő mennyiségű eső lesz majd egész évben.