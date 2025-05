Ez azért durva: vízbe vetették magukat a szarvasok Balatonnál

Egy szarvascsorda átkelését örökítették meg internetezők a Balatonnál. A fenséges állatok se szó se beszéd belevetették magukat a Nyugati-övcsatornába és pár másodperc alatt eltűntek a túlparton.

A szarvas vagy a vaddisznó már jól ismert vendég a Balatonnál

Fotó: MW

Szarvas, vaddisznó és róka is betér

Nem annyira meglepő látvány a vad a Balatonnál, hiszen természetes állóvíz lévén a környéken meglehetősen gazdag az állatvilág. Már többször számoltunk be arról, hogy ez amennyire jó a biodiverzitás szempontjából annyira zavaró is tud lenni az ott pihenő vagy élő emberek számára.

Balatonbogláron néhány hete az utcán kószált egy szarvascsorda, de videóztak már a Balatonban megmártózó vaddisznókat is és arra is volt példa, hogy a vízimentők mentettek kimerült vaddisznót a vízből, mert rossz irányba tempózott és nem a part felé közeledett, hanem befelé sodródott.

Balatonfenyvesen már korábban is gondot okoztak az utcákat túró vaddisznók, tavaly a polgármester is felemelte szavát a probléma miatt. Akkor kilövési engedélyt kaptak balatonfenyvesi vadászok a településen garázdálkodó vaddisznókra. A helyzet ugyanis már annyira tarthatatlan volt, hogy udvarokat túrtak fel és kerítéseket tettek tönkre a vaddisznók a faluban.

A túlparton van ellentétes példa is, ahol a helyiek megszelidítettek egy szarvast. Fügének facebook oldala is van már és a badacsonytördemiciek nagy kedvence a szarvas, aki ha besétál a faluba, a helyiek nem háborgatják és hagyják, hogy egyen. Kicsit olyan hangulatot kelt, mint Indiában a tehenek: ha megjelenik Füge, megáll a forgalom is.