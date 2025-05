Szintet lépett a böhönyei tűzoltó, nagy lehetőséget kapott

- Fejes Péter gépjárművezető kollégánk a mai nappal hivatásos állomány tagjává vált, beosztott tűzoltóként kezdi meg szolgálatát a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság Zalakarosi Katasztrófavédelmi Őrsén - közölte közösségi oldalán a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság. - Az elmúlt kilenc év során elvégzett munkádat elismerve köszönjük, a továbbiakban is számítunk rád. A hivatásos szolgálatod ellátásához sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk.

A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság arról is beszámolt: Péter a továbbiakban is a szervezetük aktív tagja marad, hiszen a szabadideje terhére a szolgálat ellátásával továbbra is segíti a tűzoltóságuk működését.