Országos szúnyoginvázió készül – irtó fontos napok jönnek...

Somogyban is rendszeresen végeztek az elmúlt időszakban szúnyoggyérítést, a részletes tervet bárki megtekintheti, s fontos, hogy 2025-ben is elkezdődött a szúnyoggyérítési program: elrajtolt a nagy pályás letámadás.

Szúnyoggyérítési program: elrajtolt a nagy pályás bevetés

Szúnyoggyérítési program: elrajtolt a nagy pályás bevetés

Megkezdődött a szúnyogok elleni védekezés, április 30-án elindult a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítési program – tájékoztatott közösségi oldalán szombaton a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). – Első lépésként a Tisza felső szakaszán és a Tisza-tónál lesznek biológiai kezelések. A további pontos menetrend folyamatosan követhető: https://www.katasztrofavedelem.hu/37838/heti-programok

A tavaszi időszakban túlnyomórészt biológiai módszerrel védekeznek a lárvák ellen, amely során a szakemberek a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Azt is közölték: ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan.

A csípőszúnyogok számára ideális tenyészőhely jön létre

A katasztrófavédelem által megbízott rovarbiológusok március óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. A folyók vízállása az elmúlt hetekben alacsony volt, így az árterületek túlnyomó többségén egyelőre nem jöttek létre a szúnyogok számára alkalmas tenyészőhelyek. A kisebb esőzések nyomán elszórtan, valamint a Tisza-tónál a növényzettel borított, védettebb területeken kezdődött meg lárvák fejlődése.

Csapadékos időben, vagy akár a kerti locsolás miatt is számos, a csípőszúnyogok számára ideális tenyészőhely jön létre.

Ezért érdemes a ház körüli kisebb vizeket lefedni, kiönteni, rendszeresen cserélni.

Egy-egy vízzel teli virágcserépben, vödörben, gumiabroncsban, eldugult ereszcsatornában százával, akár ezrével fejlődhetnek ki a szúnyogok. Az esővízgyűjtő hordókat ajánlott szúnyoghálóval lefedni, a ház előtti árkokat pedig rendben tartani, hogy ne tudjon benne hosszabb ideig állni az esővíz. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy plakátot és részletes tájékoztatókat készített.

Balaton: így nem vakarózunk majd sokat a jövőben

– Fontos a szúnyoggyérítési program, lényeges, hogy a szakemberek időben elkezdjék el a munkát, s döntő, hogy hatékony legyen a bevetés – mondta Hársházi Péter szentgáloskéri agrárvállalkozó.

Kaposvár és térségében valamint a Balatonnál is gyakoriak voltak a gyérítések, s ez a turizmus szempontjából is hasznos. Ha ugyanis nem lenne megfelelő a gyérítés, akkor az sok vendéget elriaszthatna.

Forradalmi új eljárást dolgoztak ki magyar kutatók, amelynek köszönhetően kevesebbet vakarózhatunk. Környezetbarát és hatékony módon irthatják a jövőben a szúnyogokat a Balatonnál is.