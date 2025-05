Leáldozott a Temus bóvlinak, ez az új online bolt veszi át a helyét

Konkurenciája támadt a magyarok kedvenc bóvligyárának, bekerítik a Temut – legalábbis külföldön. Az Amazon elindította új, Haul nevű szolgáltatását az Egyesült Királyságban, amely 20 font ( kb. 9500 forint) alatti termékek széles választékát kínálja, ezzel közvetlen versenytársként lépve fel a Shein és Temu diszkont márkákkal. A Haul új kezdeményezés, amely tavaly már sikeresen debütált az Egyesült Államokban. A szolgáltatás keretében akár 10 font alatti termékek is megvásárolhatók, és minden 15 font feletti rendelésre ingyenes kiszállítást biztosítanak – számolt be róla a Pénzcentrum.

Bajban a Temu?

A Temu kapaszkodhat

Az Amazon további kedvezményeket is kínál: 50 font feletti költés esetén 5 százalékos, 75 font felett pedig 10 százalékos engedményt kapnak a vásárlók a teljes kosár értékéből. A Haul oldalon leadott rendelések kiszállítása két hét vagy kevesebb időt vehet igénybe. A Haul eléréséhez a vásárlók QR-kódot olvashatnak be okostelefonjukkal az Amazon weboldalán keresztül, vagy ha telepíteniük kell az alkalmazást.

Somogyban még arat a Temu

Dinamikusan nő az online vásárlók száma, a trendi ruházati terméktől az ajándéktárgyakon át a parfümig szinte minden megvásárolható, tapasztaltuk, miután a somogyi vásárlási szokásokról érdeklődtünk. A kínai e-kereskedelmi platform nemrég lecserélte egy új logisztikai partnerre az eddigi szolgáltatókat idehaza. Az elmúlt hetekben is ömlött az olcsó áru a somogyiakra, most a nyári szezon előtti termékek népszerűek. Balatonfenyvesi és kaposvári olvasóink hátizsákot, táskát, pólókat, nyári blúzt és rövidnadrágot vettek a Temun, de olyan nyári kiegészítőket is itt szereztek be, mint a strandpapucs. Emellett dísztárgyakat is rendeltek.