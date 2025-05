Hihetetlen, egy török fürdőt találtak a lebontott ház alatt

– Törökkoppány a 16. században jelentős szandzsák székhely volt, tizenkilenc járás tartozott hozzá. Abból a korból a templomon kívül alig maradt meg épített emlék a faluban – mesélte Varga György, Törökkoppány polgármestere. Régi tervünk volt, hogy megpróbáljuk megkeresni az egykori török fürdő helyét. A település központjában néhány éve az önkormányzat megvásárolt egy házat, majd azt elbontottuk. Azt régóta sejtettük, hogy az épület alatt helyezkedhetett el a fürdő. Akkor múzeumi szakemberek bevonásával megkezdődött a munka és be is igazolódott, hogy másfél-két méter mélyen a talajszint alatt ma is megtalálhatók a török fürdő maradványai – folytatta Varga György.

A török fürdő emlékét idézik meg Törökkoppányban

Fotó: www.torokkoppany.hu

Törökkoppány feltárta múltját – előkerült a török fürdő

A település 130 millió forintos TOP Plusz forrást nyert el az egykori fürdő emlékeinek rekonstrukciójára és az emlékek bemutatására.

Törökkoppány sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban is. 12 millió forintos támogatásból, valamint 1 millió forintos önerőből megújult a helytörténeti gyűjteménynek otthont adó épület, amely egykoron Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a falu díszpolgárának szülőháza volt. – Minden helyiséghez számos emlék köt. A konyhának berendezett szobában születtem, de tudom, hol volt az ágyam általános iskolás koromban – emlékezett vissza Szakály Sándor, történész.

Witzmann Mihály (középen) a térség országgyűlési képviselője

Fotó: Mócza Dániel

A helytörténeti gyűjtemény 2005-ben nyílt meg Törökkoppányban egykor helyi és környékbeli használati tárgyakat bemutatva. A most megvalósult korszerűsítés során alászigetelték az épületet, felújították az aljzatburkolatot és újrafestették a falakat. A kiállított anyagot is újra rendszerezték. A tárlat betekintést enged abba, hogy milyen volt egykoron a helyi emberek konyhája, hálószobája, milyen eszközökkel művelték a földjeiket, de az ismert törökkoppányi tojáskarcolók munkái is megtekinthetők itt.

– A helyiek összefogását is mutatja ez a megújult helytörténeti kiállítás. A gazdag tartalmi anyagot méltó helyen tekinthetik meg az érdeklődők – mondta az ünnepségen Witzmann Mihály. A térség országgyűlési képviselője kiemelte: a település gazdag múlttal, értékes jelennel és reményteli jövővel bír.