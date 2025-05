Továbbtanulás előtt: nem csak az iskola dönt, a gyerek is számít

Mi leszel, ha nagy leszel? – kérdezi a nagymama, az ismerős, a szomszéd és a ritkán látott vendég már az egészen kicsi gyermektől. A válasz is persze korfüggő: a legifjabbak az általuk ismert mesevilágból választanak, aztán jönnek a családi példák, majd a divatos szakmák. De ezek mind csak előkészületei egy nagy döntésnek, amikor valóban el kell indulni valamerre. Könyvtárnyi irodalma van a továbbtanulásnak, ám a döntést mindig az életutat választónak és a családjának kell meghoznia.

Továbbtanulás előtt segíthet egy jó pályaválasztás.

Fotó: photoK-jp

A továbbtanulás kulcskérdés

S ez nem is olyan egyszerű! A modernnek mondott, felgyorsult világunkban minden korábbinál több a lehetőség, ám ezzel arányos a felelősség is! Ma már a somogyi munkáltatók is érzik, hogy ha valóban jó munkaerőt akarnak maguknak, akkor egészen mást és másként kell tenniük, mint amit eddig tettek. Nem elég leadni a „megrendelést” a képzőknek, hanem sok szálon kell részt venni a folyamatban. A képzőknek pedig nem elég megtervezni a várható diáklétszámhoz az évet, hanem a társadalmi-gazdasági impulzusokra gyorsan reagálva szükséges alakítani a kínálatot.

Az első, meghatározó lépés mégis az, hogy miben tehetséges a gyermek? Még mindig előfordul, hogy némelyek a saját útjukat akarják ráerőltetni az utódra, pedig azt is el kell fogadni, ha a gyermekünk másban tehetséges, mint mi. A tehetség kibontakozását kell tehát segíteni. Sok minden más mellett ezért tűnik jó kezdeményezésnek például egy-egy pályaorientációs tábor, ahol a diákok, a képzők, a cégek és az intézmények olyan sajátos, interaktív kapcsolatba kerülhetnek egymással, amely megkönnyíti a választást. S persze azt se feledjük: már nem egy életre választunk szakmát, a legfontosabb, hogy az ember örömét lelje a munkájában!